Легализовать завезенные авто можно до 1 сентября – Комитет административной полиции МВД

На площадке Службы центральных коммуникаций председатель Комитета административной полиции МВД РК Кайсар Султанбаев рассказал о том, какие меры будут приняты административной полицией в отношении тех, кто своевременно не воспользовался объявленной легализацией иностранных транспортных средств, ввезенных в страну до 1 сентября 2022 года, и продолжает управлять ими в нарушение законодательства, передает Kazpravda.kz .

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«Всем, кто желает законным путем поставить свои авто на учет, дается срок до 1 сентября. В противном случае по отношению к ним будут приниматься законные меры», – заявил Султанбаев, добавив что если авто завезены из стран ЕАЭС, то необходимо уплатить сбор за первичную регистрацию и за услуги по выдаче техпаспорта, а также утильсбор.

Сообщается, что 95 тыс. владельцев таких авто уже оформили их и получили соответствующие документы.

Также он напомнил, что перед началом акции по легализации в ряд законодательных актов были внесены соответствующие поправки. Согласно одной из них, старые страховые полисы действительны только в течение одного года. По истечении этого срока они недействительны, заметил спикер, а новые выдаваться не будут до полной регистрации транспортного средства.

«То есть, те, у кого страховка закончилась, не имеют права управлять этим транспортным средством. Соответственно, в рамках Административного кодекса на них на первый случай будет налагаться штраф в размере 10 МРП. При повторном нарушении также будет составляться административный протокол, а автомобиль будет отправлен на штрафную стоянку», –пояснил глава комитета.

Профилактическая работа среди таких владельцев проводится. На сегодня выявлено более 2 тыс. владельцев транспортных средств, которые управляли машиной без страхового полиса, техосмотра. Все они привлечены к административной ответственности, а 1700 авто водворены на штрафстоянку.