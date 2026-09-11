Легенда под номером 48

Статьи,Спорт
Аскар Бейсенбаев
специальный корреспондент

Есть матчи, которые важны только для турнирной табли­цы. А есть матчи, которые становятся частью истории отечественного спорта. Сентябрьский вечер в столичном ледовом дворце оказался именно таким: здесь «Барыс» не только сражался за очки, но и чествовал человека, чье имя уже давно стало частью истории казахстанского хоккея. Под своды «Барыс-Арены»­ был торжественно поднят свитер под номером 48 – номер человека-эпохи, легенды нашего хоккея Романа­ Старченко. А сама команда подарила своему многолетнему­ капитану­ и переполненным трибунам безумную победу со счетом 8:6, попутно переписав рекорд лиги тринадцатилетней давности.

фото ХК «Барыс»

Церемония проводов получилась невероятно душевной, трогательной и свободной от протокольного официоза. Вмес­те с Романом на лед вышли его супруга и дети. Ветеран получил памятное джерси с символическим номером 819 – именно столько официальных битв он отдал родному «Барысу», установив абсолютный рекорд КХЛ по матчам за один клуб.

«Для меня была великая честь – представлять Казахстан в национальной майке. Это прекрасное время навсегда останется в моем сердце. Алға, «Барыс»! Алға, Казахстан!» – не скрывая искреннего волнения, обратился к болельщикам Старченко. Воспитанник усть-каменогорского хоккея провел в системе столичного флагмана 17 сезонов, сыграл на 18 чемпио­натах мира, дважды приводил страну к золоту Азиатских игр. Теперь его стяг законно встал в один ряд с именами Кевина Даллмэна, Брендона Боченски, Талгата Жайлауова и Николая Антропова.

Вдохновленные грандиозным моментом хозяева льда с первых секунд выдали ураганный хоккей. Астанчане буквально смяли уфимцев в стартовом периоде, забросив четыре шайбы усилиями американцев Тайса Томпсона, Чейза Приски, Мэйсона Морелли и неудержимого Джастина Бэйли. Игра быстро перешла в формат открытого «бразильского» фести­валя: соперники напрочь отказались от осторожности. Гости пытались зацепиться за результат, но астанчане отвечали молниеносными атаками. Томпсон оформил голевой дубль, свою дебютную шайбу забросил еще один североамериканский защитник – Логан Дэй, а в третьем отрезке точными бросками отметились Динмухамед Шайхмедденов и Кирилл Ляпунов.

Финальная сирена зафиксировала редчайшие для хоккея 8:6. На старте сезона столичный клуб выглядит неудержимой атакующей стихией: «барсы» повторили уникальный рекорд лиги сезона-2013⁄2014 (причем ими же и установленный), забросив феноменальные 15 шайб всего за две стартовые встречи. Лучшего салюта в честь великого 48-го номера невозможно было и представить. Роман Леонидович, ныне вошедший в тренерский штаб «Номада», передал хоккейную эстафету новому поколению «Барыса». На очереди у разогнавшихся «барсов» – домашний поединок против хабаровского «Амура», и астанинская арена ждет продолжения ледового праздника.

#Спорт #хоккей #Роман­ Старченко

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