Об общественной деятельности и любви к родному краю
Беседовал Николай Жоров
Казахстанский государственный и общественный деятель, заместитель председателя Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК, депутат Мажилиса Парламента III–V созывов Елена Тарасенко прошла путь от школьного учителя и поныне находится в гуще государственной политики, касающейся вопросов семьи и детства. Помимо этого, как истинный патриот своей родной земли она более 30 лет посвятила проблемам сохранения биоразнообразия и экологического состояния бассейна реки Урал.