Об общественной деятельности и любви к родному краю

– Елена Ивановна, по образованию вы педагог. Что привело вас на административную, общественную работу и в итоге – в большую политику?

– У меня был прекрасный пример моей первой учительницы Веры Ефимовны Омельченко. И вообще, мне казалось, что учитель – это такое божественное создание, человек, который воспитывает, дает знания и личным примером формирует тебя как личность. И я для себя решила: стану учителем.

По окончании Уральского педагогичес­кого института проработала учителем географии семь лет. Благодарна судьбе, что попала в школу № 20, что в поселке Зачаганск, где и произошло мое профессиональное становление. Считаю, если ты учитель, то это на всю жизнь, этим профессия и уникальна.

Была какое-то время завучем, а затем меня пригласили на выборную долж­ность зампредседателя исполкома Зачаганского поселкового совета, так я впервые стала депутатом. Началась работа с общественностью, трудовыми коллективами. А в 1995-м я заняла пост акима поселка Зачаганск, еще через два года была назначена на должность замес­тителя акима Уральска, где курировала социальную и идеологическую сферы.

Времена были сложные, в казне прак­тически не было денег, не выплачивали вовремя пособия, пенсии, заработную плату. Но при этом мероприятий мы проводили множество, как-то изыскивали возможности, тесно работали с предприятиями, все вместе искали пути выживания, помогали тем, кто особенно нуждался.

– В последние годы вы в большей мере защищаете интересы матерей и детей…

– В работе мне всегда везло, я могла опираться на поддержку женщин и находила общий язык с руководителями-­мужчинами. Когда я только вошла в политику, пригодился опыт, приобретенный во время работы в акиматах. Нужно было уметь договариваться, общаться с населением, решать пробле­мы граждан.

В Мажилис я пришла из социальной сферы, с которой была хорошо знакома. Тогда мне предложили стать замруководителя депутатской группы «Отбасы». С этого момента началось мое погружение в государственную политику, касающуюся защиты прав женщин и детей, развития института отцовства. Мы участвовали в формировании правовых документов, призванных помочь в решении накопившихся проблем в этой сфере.

С подачи нашей группы Парламент вышел на принятие таких непростых гендерно-ориентированных законов, как Закон «О государственных гарантиях равных прав и равных возможностей мужчин и женщин» и «О профилактике бытового насилия». Принимать их было непросто. Приходилось формировать в обществе позитивное отношение к принятию таких документов.

А в 2014 году меня избрали заместителем председателя Нацкомиссии по делам женщин и семейно-демографической политике. Я благодарна ее председателям – Айткуль Самаковой, Гульшаре Абдикаликовой, Махаббат Бекбосыновой, Лаззат Рамазановой. На этом посту у нас активно работали выдающиеся женщины. Сегодня комиссию успешно возглавляет Аида Галымовна Балаева.

Я благодарна Главе государства за поддержку, его указом утверждается состав Национальной комиссии, и на сегодня я продолжаю эту работу, являясь одним из пяти заместителей председателя. В настоящее время реализуется серьезная государственная политика в области поддержки женщин, института семьи в целом, ведется работа в рамках реализации Концепции семейной и гендерной политики.

– Как вы оцениваете текущий уровень участия женщин в принятии государственных решений?

– Это одно из важных направлений, которое интересует многих. По данным статис­тики, женщины составляют чуть больше половины населения Казахстана – свыше 10,4 миллиона. Однако на республиканском уровне ключевые позиции пока остаются преимущественно за мужчинами. Но ситуация выправляется, эта так называемая позиция отражена в Целях устойчивого развития страны.

Гендерное равенство – это прежде всего предоставление равных возможнос­тей как мужчинам, так и женщинам в общественно-политической и семейно-бытовой жизни, распределение равных обязанностей. Особенно данный фактор проявился при формировании недавно избранного по партийным спискам Курултая,­ где, согласно Концепции семейной и гендерной политики, в РК возросла доля женщин, находящихся на уровне принятия решений. Такая же тенденция отмечена в исполнительных органах. Поэтому сегодня можно говорить о значимых достижениях в укреп­лении позиций гендерного равенства.

– В этом году 30-летие отметила экологическая экспедиция «Наш Урал», бессменным руководителем которой вы являетесь. Как все начиналось и есть ли положительные результаты?

– А начиналось все довольно интерес­но! Когда я была замакима Уральска, ко мне обратились журналисты областного телевидения Геннадий Доронин и Александр Зузанов с просьбой поддержать идею историко-культурной экспедиции по Уралу. В качестве примера они привели проведение подобных сплавов в 1929 году, когда уроженец Оренбургской области писатель Валериан Правдухин впервые совершил поход по реке. Его идею поддержала жена – писательница Лидия Сейфуллина и их собрат по литературному творчеству Алексей Толстой.­ Правдухин написал книгу «Вниз по Уралу» о красоте и богатстве этих мест.

Предложением заинтересовались в управлении охраны окружающей среды области, тогда его главой был Нариман Сулейменович Утешев, а также директор областного центра детско-юношеского туризма Виктор Павлович Фомин. Вот с этого и началась работа.

Зерна, посеянные авторами идеи, которая сегодня вылилась в целое экологическое движение, дали возможность проявлению народной дипломатии. Экспедиция стала площадкой для постановки и отработки очень многих общественно значимых вопросов, объединения усилий власти и общества, потому что Урал всегда нуждался и до сих пор нуждается в системных подходах по решению стоящих перед ним проблем.

За три десятилетия экспедиция привлек­ла к ним внимание широких слоев населения, в том числе за пределами области. Ухудшение ситуации вокруг экосистемы трансграничной реки затрагивает интересы всего Урало-Каспийского­ региона, поэтому требуется активная роль общественности в поисках путей их решения.

Сегодня эта деятельность ведется в рамках реализации президентской программы «Таза Қазақстан». Ежегодно в экспедиции участвуют депутаты, общественники, ученые и представители заинтересованных ведомств России и Казахстана. За это время удалось провес­ти десятки форумов, заседаний круглых столов и экологических акций. Все это стало прочной основой для выстраивания системной работы по сохранению Урала. Это и есть главный результат.

На майской встрече президентов Владимира­ Путина и Касым-Жомарта Токаева в Астане было принято совместное заявление о семи основах дружбы и добрососедства. И это открывает перед нами перспективы дальнейшей работы по объединению усилий сотрудничества и взаимодействия.