Фото: пресс-служба НОК РК

Команда Казахстана по лёгкой атлетике отметилась медалью на чемпионате Азии по спортивной ходьбе в Номи (Япония), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

В число призеров континентальных соревнований попала Ясмина Токсанбаева.

На полумарафонской дистанции казахстанка финишировала на втором месте. Результат Ясмины Токсанбаевой составил 1:37:17.

Победу одержала Чжан Тин (Китай) - 1:36:18. "Бронзу" завоевала Лю Хайянь (Китай) - 1:38:45.