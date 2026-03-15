Легкоатлетка Ясмина Токсанбаева стала второй на чемпионате Азии в Японии

Спорт
Её результат составил 1:37:17

Фото: пресс-служба НОК РК

Команда Казахстана по лёгкой атлетике отметилась медалью на чемпионате Азии по спортивной ходьбе в Номи (Япония), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

В число призеров континентальных соревнований попала Ясмина Токсанбаева.

На полумарафонской дистанции казахстанка финишировала на втором месте. Результат Ясмины Токсанбаевой составил 1:37:17.

Победу одержала Чжан Тин (Китай) - 1:36:18. "Бронзу" завоевала Лю Хайянь (Китай) - 1:38:45.

 

