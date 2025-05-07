В столичном районе Сарыарка состоялась патриотическая акция, приуроченная к 80-летию Великой Победы, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Астаны

Фото: акимат Астаны

В ходе мероприятия жителям и гостям города вручали символические «Ленты Победы», подготовленные специально к памятной дате.

Ленты выполнены в цветах Государственного флага Республики Казахстан и украшены национальными орнаментами. На них изображены надпись «80 лет Великой Победе» и символ Вечного огня, как знак благодарности и глубокого уважения к подвигу наших героических предков, подаривших нам мирное небо.

Акция призвана сохранить память о тех, кто самоотверженно сражался на фронте и трудился в тылу, передать молодому поколению чувство гордости за свою страну и воспитать патриотизм на примере великих дел прошлого.