Лесных дел «мастера»

Антикоррупционная служба по Павлодарской области установила, что им организована преступная схема получения взятки за незаконную вырубку и реализацию делового леса предпринимателям. С санкции следственного суда руководитель резервата взят под стражу сроком на два месяца.

Также проводится досудебное расследование в отношении пяти бухгалтеров «Ертiс орманы». С 2021 по 2023 год они совершили хищение бюджетных средств в особо крупном размере. 25 млн тенге бухгалтеры начислили и перечислили сверх установленной заработной платы на свои карточные счета, а также на счета действующих и бывших работников учреждения.

Сообщается, что причиненный материальный ущерб частично возмещен. Досудебные расследования продолжаются.