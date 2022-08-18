Лето климатического безумия

Дискуссии об изменении климата и глобальном потеплении на фоне других событий стали звучать тише и реже на мировых диалоговых площадках, и вот наша планета вновь напомнила о мощи стихий и хрупкости природного равновесия. В Северном полушарии случилось аномально жаркое лето, а затем на города и страны обрушились ливни, вызвавшие наводнения.

ОГОНЬ НА НЕБЕ И НА ЗЕМЛЕ

Новые температурные рекорды и тревогу ученых и экологов вызвала середина лета 2022 года. За всю историю наблюдений за климатом нынешний июль – третий в списке самых жарких центральных летних месяцев. Эксперты Всемирной метеорологической организации (ВМО) отметили в своем докладе, что в Северном полушарии преобладали температуры, значительно превышающие средние показатели для конкретного периода и региона.

В среднем в июле 2022 года температура воздуха была почти на 0,4 градуса по Цельсию выше, чем в период 1991–2020 годов, но немного холоднее, чем в июле 2019 года.

Термометры прыгнули за отметку плюс 40 не только в Испании и Португалии, но и в ряде районов Франции и даже Великобритании, где такие показатели вообще отмечены впервые в истории страны. Даже для традиционно жаркого и солнечного лета на Пиренейском полуострове нынешний июль был слишком горячим: синоптики отметили аномально большое число дней с максимальной температурой выше 35 градусов.

Национальная метеорологическая служба Испании AEMET заявила, что июль стал самым жарким месяцем за всю историю наблюдений, а тепловая волна оказалась самой интенсивной и продолжительной.

За океаном с погодой не легче. На территории 48 штатов в США температура поднималась выше средних отметок или била рекорды. Американские синоптики зарегистрировали несколько тепловых волн, прошедших по стране, когда температура днем перешагивала за сотню по Фаренгейту (плюс 37,8 по Цельсию). А медики в США отмечали резкий рост по заболеваниям, связанным с жарой.

В Южном полушарии наиболее высокие температуры зафиксированы в центральной части Южной Америки и на юге Африки. В северной части Тихого океана и в части океана, прилегающей к Антарктике, термометры также показывали цифры значительно выше средних. При этом в западной части Индийского океана, от Африканского Рога до южной Индии, а также на большей части Австралии температура оставалась ниже средних показателей.

Климат на планете меняется теперь настолько быстро и мощно, что ученые уже перестали удивляться и делать громкие заявления. К огненному лету европейцам рекомендуют начинать привыкать, это теперь – «новая норма». Такое заявление сделал Генеральный секретарь ВМО профессор Петтери Таалас на пресс-конференции в середине июля.

По его словам, тепловые волны в Европе со временем станут более частыми и интенсивными, будут длиться дольше. К 2050 году около половины населения может подвергнуться высокому или очень высокому риску тепловых ударов в летний период.

Еще одна серьезная проблема состоит в том, что середина лета для большинства стран Европы стала не только жаркой, но и засушливой. Во Франции нынешний июль был самым сухим за всю историю наблюдений – дефицит осадков на национальном уровне составил 85%. Антирекорд по количеству осадков был обновлен и в ряде других регионов, из-за чего уже пострадали аграрии и экономика в целом.

Суше, чем обычно, было и на большей части Северной Америки. К началу августа 51,4% территории США находилось в состоянии засухи. Жара была настолько сильной, что засуха только усиливалась, даже несмотря на произошедшие масштабные наводнения в штатах Миссури и Кентукки.

Экстремальная жара летом 2022 года также обрушилась на Китай и Японию. В Стране восходящего солнца зарегистрирован самый короткий за всю историю метеонаблюдений (с 1951 года) летний сезон дождей. Осадки при нормальных условиях смягчают жару в июле, однако из-за их отсутствия уже 1 июля в городах Токамачи и Цунан были установлены новые температурные рекорды, а в других городах термометры показывали отметки намного выше средних для данного периода.

2 июля в Токио температура превышала 35 градусов Цельсия, и к тому моменту держалась на этой отметке уже восьмой день подряд. Столица Японии переживала такую полосу жары только один раз с 1875 года. Появилась угроза перебоев с электроэнергией из-за большого расхода на охлаждение помещений, но власти не отговаривали население от использования кондиционеров, как это было в предыдущие годы, так как уже в первую неделю июля больницы оказались переполнены людьми с тепловыми ударами.

В Китае также были отмечены тепловые рекорды – средняя температура по стране в июне оказалась самой высокой с 1961 года. Отдельным городам досталось особо. Например, 24 июня температура воздуха в городе Сюйчан достигла 42,1 °C, а в Дэнфэн – 41,6 °C. Этот день стал самым жарким за всю историю наблюдений в этих двух городах провинции Хэнань. В июле температура воздуха также держалась на отметках выше средних.

Страшный урон нанесла засуха в Сомали, где из-за тяжелых климатических условий вынуж­денными переселенцами стали более миллиона человек. Об этом сообщили в Управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ).

Период с угрожающе малым количеством осадков в Сомали длится уже два года, подобной засухи не было в стране более 40 лет. Сезон дождей, длящийся обычно с марта по июнь, в нынешнем году завершился уже в мае. Количество осадков оказалось рекордно низким, а в июне дождей не было вообще. По прогнозам экспертов, пятый сезон дождей с малым количеством осадков может привести к перемещению еще большего чис­ла людей.

Засуха уничтожает урожай и скот. Ожидается, что в ближайшие месяцы число людей, столк­нувшихся с голодом в Сомали, вырастет с пяти до более чем семи миллионов.

– Уязвимые сообщества страдают от последствий климатического кризиса больше других. Многие семьи остались без средств к существованию. Резко увеличилось число перемещенных лиц, – отметил представитель УВКБ ООН в Сомали Магатте Гиссе.

Он подчеркнул, что и до нынешнего кризиса Сомали катастрофически не хватало международной помощи. В июне этого года УВКБ ООН объявило: для голодающих и перемещенных лиц в этой стране необходимо собрать 9,5 млн долларов.

СИЛА ВЕТРА И ВОДЫ

На фоне жаркого и засушливого лета весьма угрожающе прозвучал прогноз ВМО о том, что сезон ураганов в Атлантике в этом году будет более активным, чем обычно. Синоптики прогнозируют от 14 до 21 штормов, которым присваиваются имена. Из них от 6 до 10 могут стать ураганами.

Вероятность высокоактивного сезона ураганов составляет, по уточненным данным, 60%, еще 25% вероятности ученые оставляют на то, что сезон окажется близким к нормальному.

– Мы только что вступили в пиковые для урагана месяцы – с августа по октябрь – и ожидаем, что впереди нас ждут мощные штормы, – отметил представитель Национального управления атмосферы и океанов США (NOAA) Рик Спинрад.

Из всех штормов сезона, по прогнозам NOAA, от 3 до 5 могут стать действительно мощными ураганами категории 3, 4 или 5. Третья категория предполагает скорость ветра 49–58 м⁄с со штормовым приливом высотой до 12 метров, четвертая – 58–70 м⁄с с волной до 18 метров и пятая – более 70 м⁄с со штормовым приливом высотой более 18 метров.

Этот прогноз, как отмечают в Национальном агентстве, описывает сезонную активность в целом. Будут ли эти ураганы выходить на сушу и на какое расстояние, зависит от краткосрочных погодных условий, которые можно предсказать только в течение примерно одной недели после того, как шторм потенциально достигнет береговой линии.

Среди причин потенциально высокой активности тропических ураганов ученые указывают явление Ла-Нинья – термическую аномалию, формирующую большие массы воды с температурой ниже средней у поверхности в приэкваториальной части Тихого океана, и обратные ей повышения температуры воды у поверхности Атлантического океана. Оба явления напрямую связаны с изменением климата.

Тем временем июль и начало августа, оставив одни страны пересыхать, в других стали периодом аномально больших объемов осадков.

Так, в Австралии температуры выше средних в начале июля привели к тому, что в атмосферу поднялось больше влаги. В результате из-за сильных дождей уровень воды быстро поднялся, западные пригороды Сиднея были затоплены, тысячи людей оказались вынуждены покинуть свои дома. К 5 июля федеральное правительство объявило стихийное бедствие в 23 затопленных районах Нового Южного Уэльса. Пострадавшим начали выплачивать пособия. По данным чиновников, было эвакуировано более 70 тыс. человек.

Катастрофическое наводнение возникло из-за аномальных осадков в Иране. По данным Иранского Красного Полумесяца, сильнее всего пострадали районы к северу от Тегерана. Были затоплены 62 города в 17 провинциях страны, включая столицу.

На прошлой неделе Иранский Красный Полумесяц сообщал, что из 31 провинции страны от наводнений, оползней и проливных дождей пострадали 20, в целом ненастье затронуло около 15 000 человек и еще более 2 600 были эвакуированы из пострадавших районов. По разным данным, погибли свыше 60 человек. Это уже второе крупное наводнение в стране в последней декаде июля. Ранее 22 человека погибли в результате затоплений в иранской провинции Фарс.

В Южной Корее в начале августа из-за сильных дождей наводнения привели к гибели, по разным данным, как минимум 11 человек, более 10 человек считаются пропавшими без вести, десятки людей получили травмы. Были затоплены тысячи домов, большинство из них – в Сеуле и прилегающих к столице районах. Под водой оказалось несколько станций метро.

Менее чем за 12 часов в Сеуле выпало 422 мм осадков. По данным национального новостного агентства «Рёнхап», это наводнение стало самым сильным за 115 лет.

В Афганистане в эти дни идут поиски пропавших и погибших в результате наводнения в провинции Парван на востоке страны. Потоками воды были смыты десятки домов, уже есть данные о 13 погибших.

Землетрясения, ураганы, засухи, наводнения и другие стихийные бедствия происходят на планете все чаще и становятся все более разрушительными. В международном словаре уже закрепился термин «экологичес­кие беженцы». Так называют людей, которые вынуждены покинуть свои дома, города и даже страны из-за стихийных бедствий.

«Экологическими беженцами», по данным международных агентств, становятся уже десятки миллионов человек в год. При этом эксперты задаются вопросом, сколько еще должно быть экобеженцев и жертв стихийных бедствий, чтобы человечество наконец признало: пора спасать свой дом от катастрофы, которую мы запустили сами.