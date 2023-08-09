Лето стало еще лучше!

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Дина Боранбаева, область Жетысу

Близ озера Алаколь торжественно открыли самый крупный в регионе летний оздоровительный лагерь.

ото Жениса Ыскабая

Новый детский лагерь «Жалын» общей площадью 11 700 кв. м расположен в курортном селе Акши Алакольского района.

На строительство объекта было выделено более миллиарда тенге. Здесь созданы все условия для качест­венного и полезного досуга: пять современных корпусов на 20 человек каждый, прос­торный Дом культуры, большая столовая, десять зон отдыха, пять детских и одна учебно-спортивная площадка. Оснащение включает компьютерное, спортивное и музыкальное оборудование. В числе прочих специалистов с ребятами будет заниматься профессиональный инструктор по плаванию.

Первыми отдыхающими в лагере «Жалын» стали победители интеллектуальных, творческих и спортивных конкурсов. На берегу целебного озера сотню талантливых школьников со всего края Жетысу приветствовал аким области, вручив денежные сертификаты на сумму от 300 тыс. до 1 млн тенге. Среди награжденных – ряд призеров республиканских и международных олимпиад, «бронзовая» команда IX Международного военно-патриотического молодежного слета «Айбын-2023», обладатели Гран-при V международного конкурса «Арена танца», победители республиканского состязания «Молодое дарование».

Аким области Жетысу Бейбит Исабаев пожелал ребятам дальнейших успехов в учебе и творчест­ве, подчеркнув, что их высокие дос­тижения – гордость не только для региона, но и для всего Казахстана. Школьники в свою очередь пообещали в наступающем учебном году покорить новые высоты.

– Для нас большая честь – представлять нашу область на респуб­ликанской и международной аренах, – говорила ученица третьего класса Жанбота Болат, занявшая первое место на XVI республиканской олимпиаде «Бастау». – Мы рады, что наши успехи так высоко оценили. Отдельно хочу поблагодарить за прекрасную возможность интересно и с пользой провести время в новом лагере. Нам здесь очень нравится!

До начала учебного года во второй смене здесь отдохнут воспитанники военно-патрио­тических клубов, кадетских классов, отрядов «Жас Сарбаз» и республиканского дебатного движения. А в следующем году за летний сезон «Жалын» примет 1 200 ребят.

#Жетысу #отдых #досуг #лето #каникулы #лагерь

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