Лето стало еще лучше! Статьи 9 августа 2023 г. 1:35 1 Дина Боранбаева, область Жетысу Близ озера Алаколь торжественно открыли самый крупный в регионе летний оздоровительный лагерь. ото Жениса Ыскабая Новый детский лагерь «Жалын» общей площадью 11 700 кв. м расположен в курортном селе Акши Алакольского района. На строительство объекта было выделено более миллиарда тенге. Здесь созданы все условия для качественного и полезного досуга: пять современных корпусов на 20 человек каждый, просторный Дом культуры, большая столовая, десять зон отдыха, пять детских и одна учебно-спортивная площадка. Оснащение включает компьютерное, спортивное и музыкальное оборудование. В числе прочих специалистов с ребятами будет заниматься профессиональный инструктор по плаванию. Первыми отдыхающими в лагере «Жалын» стали победители интеллектуальных, творческих и спортивных конкурсов. На берегу целебного озера сотню талантливых школьников со всего края Жетысу приветствовал аким области, вручив денежные сертификаты на сумму от 300 тыс. до 1 млн тенге. Среди награжденных – ряд призеров республиканских и международных олимпиад, «бронзовая» команда IX Международного военно-патриотического молодежного слета «Айбын-2023», обладатели Гран-при V международного конкурса «Арена танца», победители республиканского состязания «Молодое дарование». Аким области Жетысу Бейбит Исабаев пожелал ребятам дальнейших успехов в учебе и творчестве, подчеркнув, что их высокие достижения – гордость не только для региона, но и для всего Казахстана. Школьники в свою очередь пообещали в наступающем учебном году покорить новые высоты. – Для нас большая честь – представлять нашу область на республиканской и международной аренах, – говорила ученица третьего класса Жанбота Болат, занявшая первое место на XVI республиканской олимпиаде «Бастау». – Мы рады, что наши успехи так высоко оценили. Отдельно хочу поблагодарить за прекрасную возможность интересно и с пользой провести время в новом лагере. Нам здесь очень нравится! До начала учебного года во второй смене здесь отдохнут воспитанники военно-патриотических клубов, кадетских классов, отрядов «Жас Сарбаз» и республиканского дебатного движения. А в следующем году за летний сезон «Жалын» примет 1 200 ребят. #Жетысу #отдых #досуг #лето #каникулы #лагерь