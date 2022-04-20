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Либеральные новеллы
Ербулат Сейлеханов, главный научный сотрудник КИСИ при Президенте РК

Нынешнее Послание Президента обозначило переход от автократического суперпрезидентского режима к президентско-парламентской республике, соответствующей нормам зрелой демократии.

Сделанные в выступлении Главы государства акценты дают казахстанскому обществу ясный посыл: страна продолжит демократический вектор развития, последовательно расширяя возможности народовластия и граж­данского соучастия.

В данном контексте особо выделяются моменты, связанные с укреплением парламентских начал и органов местного само­управления. Наделение Мажилиса исключительными законодательными правами существенно усиливает политическую роль нижней палаты Парламента, делая ее главным органом принятия законов.

С введением смешанной, пропорционально-мажоритарной системы формирования Мажилиса можно ожидать расширения представленности в нем выразителей народных интересов, в том числе за счет ярких политиков и общественных деятелей, не входящих в политические партии. Это будет способствовать как активизации работы самой нижней палаты, так и росту конкуренции, следствием которой станет появление нового поколения казахстанской политической элиты.

То же самое можно сказать и об изменениях в выборной системе маслихатов. С учетом укрепления их полномочий, особенно в отношении согласования акимов, ожидаемой реакцией на выборные нововведения в органы местного самоуправления станет повышение политической активности населения, его заинтересованности в итогах выборов, которые будут прямо отражаться на решении проблем местного сообщества.

Абсолютно обоснованны новеллы Послания, направленные на предотвращение политичес­кой монополии, непотизма и возможной узурпации власти. При этом заслуживает глубочайшего уважения тот факт, что Касым-Жомарт Токаев демонстрирует пример самоограничения, предлагая закрепить на конституционном уровне запрет на занятие ближайшими родственниками Главы государства руководящих постов в госаппарате и квазигосударственном секторе, выход Президента из политической партии на срок выполнения своих полномочий, упразднение права Президента на назначение и снятие акимов низового и среднего звена, сокращение президентской квоты назначения в Сенат с 15 до 10 человек.

Кроме того, отход от концентрации президентских полномочий выразился во введении процедуры обязательного согласования председателей Конституционного суда и Высшего судебного совета с Сенатом, а акимов области и города респуб­ликанского значения – с маслихатами. Позитивный эффект от этих мер очевиден, поскольку они отвечают выстраданному за последние годы общественному запросу на социальную справедливость.

Значимые перемены ожидают партийно-политическое пространство в связи с либерализацией норм законодательства касательно создания и деятельности партий. Упрощение процедуры их регистрации будет способствовать артикуляции политических настроений и репрезентативности интересов граждан в партийном спект­ре. Весьма важно, что из-под партийного влияния выведены ЦИК, Высшая аудиторская палата (бывший Счетный комитет), Конституционный суд, что обеспечит их независимость и беспристрастность в сфере своей компетенции.

На недопущение сращивания госаппарата и партий и во избежание недобросовестной политической конкуренции направлен запрет на занятие акимами и их заместителями должностей в филиалах партии. На повышение прозрачности и эффективности выборного процесса работают новеллы Послания, касающиеся создания единой электронной базы избирателей, соблюдения прав наблюдателей, формирования территориальных избирательных комитетов на постоянной профессиональной основе. Это будет способствовать улучшению объективности результатов выборов и, соответственно, укреплению доверия населения.

Особый упор в Послании сделан на правозащитную тематику. В первую очередь принципиально важное значение имеет восстановление Конституционного суда – главного гаранта соблюдения Основного закона всеми органами власти. Повышается до конституционного уровня статус и гарантии деятельности уполномоченного по правам человека, усиливаются правозащитные функции Генеральной прокуратуры, что делает их ключевыми механизмами государственной деятельности в этой сфере. Доказательством приверженности Казахстана своим международным обязательствам и принципам гуманности является исключение из Конституции республики нормы о смертной казни как виде наказания.

Большое внимание в выступлении Президента было уделено воп­росу усиления роли институтов гражданского общества и СМИ, имеющих определяющее значение для развития и укреп­ления демократии. Главой государства было отмечено, что в реализации его концепции «слышащего государства» обойтись без тесного сотрудничества с НПО и «четвертой властью» прак­тически невозможно.

В данной связи переформатирование Национального совета общественного доверия в новый институт – «Национальный курултай» – воспринимается как дальнейший шаг по углублению взаимодействия государства с обществом на принципах взаимной ответственности и поддержки. Этой же задаче соответствует вводимая норма об организации общественных обсуждений всех нацпроектов и стратегических документов с участием экспертов, НПО, СМИ.

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