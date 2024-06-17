ИИН родственников добавят в личные дела госслужащих

Общество
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Дана Аменова
Корреспондент

Проект дополнений в перечень документов, необходимых для ведения личного дела государственного служащего разработали в Агентстве по делам госслужбы, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

При сдаче документов, в случае принятия вышеуказанного приказа агентства, госслужащим необходимо будет указывать БИН бывших работодателей, ИИН родственников и данные о знании языка.

Так, в список могут внести следующие документы:

- выписки актов о награждении ведомственными наградами (при наличии);

- данные о бизнес-идентификационных номерах организаций, в которых служащий осуществлял трудовую деятельность;

- данные об индивидуальных идентификационных номерах родственников;

- сертификаты Qazaq resmi test/Qaztest и (или) об уровне владения иностранным языком, действительные на момент формирования или обновления личного дела (при наличии);

- данные о личных достижениях, связанных с профессиональной деятельностью;

- данные о социально-общественной деятельности и способностях служащего в сфере науки, культуры, искусства и спорта.

Данные нововведения можно найти исключительно в информационной системе «Е-қызмет» без их хранения в бумажном виде.

Соответствующий проект приказа разместили на портале «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 28 июня 2024 года.

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