Лидер Казахстана скорбит в связи с кончиной Мурата Ауэзова

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Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с кончиной видного государственного и общественного деятеля, культуролога, востоковеда, кавалера ордена «Барыс» I степени, дипломата Мурата Мухтаровича Ауэзова.

«Мурат Мухтарович был выдающейся личностью и интеллектуалом, посвятившим всю свою жизнь обогащению духовного мира нации и расширению горизонтов казахской науки. Его бесценным наследием стали глубокие исследования в области казахской литературы, культуры и истории. Активно занимаясь политической и общественной деятельностью, он внес огромный вклад в повышение авторитета Казахстана на международном уровне. Имя и светлый образ Мурата Мухтаровича, прожившего яркую жизнь и достойно продолжившего путь своего талантливого отца Мухтара Ауэзова, навсегда останутся в нашей памяти», – говорится в телеграмме.

Как сообщалось, вчера на 82-м году жизни после продолжительной болезни скончался казахстанский общественный деятель, культуролог, заслуженный деятель Казахстана Мурат Ауэзов.

Ауэзов в разное время занимал ответственные должности, был депутатом Верховного Совета Казахской ССР, послом Казахстана в Китае.

Он автор свыше 200 публикаций по теории и практике художественного процесса.

Мурат Ауэзов - сын классика казахской литературы Мухтара Ауэзова.