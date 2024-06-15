Ушел из жизни Мурат Ауэзов

Культура и общество
10

На 82-м году жизни после продолжительной болезни скончался казахстанский общественный деятель, культуролог, заслуженный деятель Казахстана Мурат Ауэзов, передает Kazpravda.kz

Фото: Минкультинформ

О его смерти накануне сообщили его соратники.

Ауэзов в разное время занимал ответственные должности, был депутатом Верховного Совета Казахской ССР, послом Казахстана в Китае.

Он автор свыше 200 публикаций по теории и практике художественного процесса.

Мурат Ауэзов - сын классика казахской литературы Мухтара Ауэзова.

#культура #кончина #Мурат Ауэзов

Популярное

Все
В Астане прошел закрытый показ фильма «Жамбыл. Жаңа дәуір»
В Улытау обсудили планы по строительству АЭС
Проблемы в организации питания в школах и детсадах связаны с частой сменяемостью поставщиков
Мусор можно просто не покупать
Тысячи деревьев высадили в Мангистауской области
Почти 300 человек приняли участие в восстановлении Парка культуры и отдыха после паводка
За плечами талантливого хирурга Орала Оспанова десятки тысяч успешных операций
Больница начинается с приемного покоя
Новый этап развития системы здравоохранения страны
Глава государства обозначил серьезные вопросы в сфере туризма
Все начинается с сервиса. Качественный продукт должен иметь приемлемую стоимость, а пока все наоборот
Чем лучше учишься, тем лучше рабочее место
Уникальный музей боевой техники открылся в Конаеве
Здесь трудятся «правильные» пчелы
Экспонаты трогать разрешается!
В спорте нет границ
В Конаеве открылся летний лагерь для особенных детей
Когда лучше один раз увидеть...
Еще двенадцать семей из Уральска получили новые квартиры
Точки роста на карте страны
Акцию с воодушевлением поддержали жители Жамбылской области
В Актюбинской области отремонтируют 866 км автодорог
На премьер-министра Дании напали в Копенгагене
Германия ввела контроль на границе на время чемпионата Европы по футболу
Интерес инвесторов к разведке металлов растет
В Петропавловске мать с тремя детьми получила ключи от нового дома
Онкологические организации получили свыше 30 млрд тенге необоснованной прибыли – Минздрав
Roland Garros: Швёнтек – самая молодая четырехкратная чемпионка турнира
Читать книги, учить стихи, ходить в кино…
Укреплять инклюзивность на госслужбе
Roland Garros: Зверев сыграет с Алькарасом в финале
В Астане обсудили продвижение госязыка как средства межэтнического общения
Как Казахстан развивает молочное производство
Спецтехнику для уборки улиц на 3 млрд тенге приобрели в Актобе
ИТРовцев признали виновными в гибели шахтеров
Участок проспекта Момышулы частично закроют в связи с ремонтом в Астане
Министр культуры и информации встретилась участниками Молодежного театрального форума
Где же она, последняя инстанция?
Паводки: новый микрорайон вырос в СКО
Автомобильные пункты пропуска на границе с КНР будут закрыты 10 июня
Иностранные компании открывают заводы в Северном Казахстане
В Косшы вместо «маятниковой» занятости появились постоянные рабочие места
Консолидация и развитие
Международный день музеев отмечается в Казахстане
Снегопад парализовал движение транспорта в двух регионах
Триумф и трагедия казахских баев
В Алматинской области продолжается снос незаконно построенных сооружений
Костанайские археологи бьют тревогу
Максим Фадеев выпустит песню в память о Салтанат Нукеновой
У Ватикана есть процедура для проверки сообщений о сверхъестественном
3,4 тыс. нарушителей границы задержаны за месяц в Казахстане
Олжасу Сулейменову – 88 лет!
Эдуард Ким выиграл этап Кубка мира по артистичному плаванию
Учащиеся лицея № 5 имени Панфилова стали членами Международного Панфиловского движения
Выпускник школы из Костанайской области – призер десятков математических олимпиад
«Умные» теплицы смогут получать инвестсубсидии в Казахстане
Бизнесмены останутся без лимитов на вылов рыбы?
30 килограммов конфет раздали в Астане ко Дню защиты детей
Сезон атлантических ураганов в 2024 г. может стать самым активным в истории наблюдений
Казахстанские десантники удостоены нагрудного знака «Доблесть и мастерство» в Белоруссии

Читайте также

Уличные библиотеки открыли в Шымкенте
Конкурсы «Алтын сапа» и «Лучший товар Казахстана» отменили …
Казахстанские нацпарки представили на цифровой выставке в С…
Избраны новые члены правления Клуба главных редакторов Каза…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]