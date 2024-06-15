Ушел из жизни Мурат Ауэзов
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На 82-м году жизни после продолжительной болезни скончался казахстанский общественный деятель, культуролог, заслуженный деятель Казахстана Мурат Ауэзов, передает Kazpravda.kz
О его смерти накануне сообщили его соратники.
Ауэзов в разное время занимал ответственные должности, был депутатом Верховного Совета Казахской ССР, послом Казахстана в Китае.
Он автор свыше 200 публикаций по теории и практике художественного процесса.
Мурат Ауэзов - сын классика казахской литературы Мухтара Ауэзова.