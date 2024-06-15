Ушел из жизни Мурат Ауэзов

На 82-м году жизни после продолжительной болезни скончался казахстанский общественный деятель, культуролог, заслуженный деятель Казахстана Мурат Ауэзов, передает Kazpravda.kz

Фото: Минкультинформ

О его смерти накануне сообщили его соратники.

Ауэзов в разное время занимал ответственные должности, был депутатом Верховного Совета Казахской ССР, послом Казахстана в Китае.

Он автор свыше 200 публикаций по теории и практике художественного процесса.

Мурат Ауэзов - сын классика казахской литературы Мухтара Ауэзова.