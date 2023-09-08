Лидер отрасли. Опора региона и страны Статьи 8 сентября 2023 г. 6:30 1 Екатерина Бескорсая Павлодарский нефтехимический завод отмечает 45-летие. Юбилейный год предприятие проводит с рекордными показателями по объемам производства и глубине переработки сырья. фото ПНХЗ ПНХЗ – одно из ведущих предприятий нефтеперерабатывающей отрасли Казахстана. По итогам 2022 года завод переработал более 5,48 млн тонн нефти, и это максимальный объем за годы независимости. Профессиональная работа коллектива позволила сохранить заданный ритм, и за 7 месяцев юбилейного года этот показатель приблизился к 3 млн тонн, причем глубина переработки достигла рекордных 88,82%. История этого результата берет начало в 1971 году, когда и стартовал стратегический для всего Казахстана проект. Благодаря выгодной приграничной локации завод был спроектирован под переработку сырья с западносибирских месторождений. И вот первый бензин в Павлодаре был получен 14 июня 1978 года, а уже 18 сентября была переработана миллионная тонна нефти. Первый товарный знак завода, теперь уже ставшего синонимом качества, был зарегистрирован спустя семь лет. К слову, тогда же, в 1985-м, предприятие выпускало 19 наименований нефтепродуктов. В тот период глубина переработки нефти достигала 78%. Планомерно развивался ПНХЗ и в следующее десятилетие. В 1990 году здесь освоили выпуск бензина АИ-91. А в 2001 – высокооктановых бензинов АИ-93, АИ-95, АИ-96, АИ-98 и дизельного топлива с пониженной температурой застывания. За 9 лет были построены установки переработки нефтешлама, грануляции серы, производства водорода; приобретены современные контрольно-измерительные, диагностические приборы и системы. Кроме того полностью обновили товарную лабораторию и автотранспортный парк предприятия. В августе 2009 года завод вошел в группу компаний АО «НК «КазМунайГаз». Начался новый этап в развитии флагмана отечественной нефтепереработки – стартовал проект модернизации предприятия. В целом планомерный рост экономики Казахстана с увеличением потребления и ужесточением требований к качеству топлива повышал планку и перед отечественными производителями. Для производства моторных топлив, соответствующих требованиям экологических классов К-4, и проводилась модернизация Павлодарского нефтехимического завода. Масштабные работы этого проекта велись с 2011 по 2017 год. Чтобы достичь поставленных целей, на ПНХЗ построили и реконструировали 12 технологических установок и 18 объектов общезаводского хозяйства. К примеру, запустили новую установку изомеризации, которая позволяет получать высокооктановые компоненты товарного бензина из низкооктановых фракций нефти. Не менее значима новая установка производства серы и очистки хвостовых газов. В период модернизации появилась на заводе и установка сплиттеранафты, также необходимая для получения высокооктанового компонента. Прошла реконструкция уже имевшихся комплексов первичной и глубокой переработки нефти, установки замедленного коксования. Стоит отметить, что модернизация Павлодарского нефтехимического завода в рамках Госпрограммы индустриально-инновационного развития помимо прочего включала в себя автоматизацию систем управления, внедрение энергосберегающих и экологически чистых технологий. На флагманских позициях Сравнение итогов 2022 года и 2016 года, последнего перед завершением модернизации, показало, что проделанная работа позволила увеличить выпуск светлых нефтепродуктов на 6,07% в год. Главным эффектом, помимо наращивания объемов выпуска, стало увеличение глубины переработки нефти до 85%. В ноябре 2017 года на ПНХЗ была получена первая партия бензина АИ-92 экологического класса К4, а с декабря приступили к производству дизельного топлива класса К4. С этого времени производимые здесь бензины АИ-92, АИ-95 и дизтопливо соответствуют международному экологическому стандарту Евро-4. Также в рамках модернизации на заводе освоили выпуск авиационного керосина Jet A-1. – Сегодня Павлодарский нефтехимический завод, производящий топливо международного экологического стандарта Евро-4, заслуженно занимает позицию лидера отрасли. На долю ПНХЗ приходится более 30% от выпускаемых в Казахстане нефтепродуктов, и от работы нашего предприятия зависит стабильность отечественного топливного рынка, – подчеркивает генеральный директор ТОО «ПНХЗ» Куаныш Бишимов. Завод имеет сбалансированную мощность 6 млн тонн нефти в год и выпускает широкую линейку нефтепродуктов. Среди них – автомобильные бензины различных марок, дизельное топливо, реактивное топливо, углеводородные сжиженные газы, техническая сера, битумы нескольких сортов, нефтяной кокc, печное топливо, сырье для производства технического углерода. Модернизация позволила создать мощную базу для дальнейшего роста предприятия с учетом актуальных требований рынка нефтепереработки. Чтобы не отставать от мировых лидеров отрасли, в конце 2020 года на ПНХЗ открыли новый современный инженерный центр Injenerlikortalyq. В 2021 году павлодарский производитель первым в Казахстане внедрил международную систему менеджмента управления активами ISO 55001:2014. Большое внимание на ПНХЗ уделяется вопросам охраны окружающей среды. Экологические приоритеты предприятия базируются на принципах Концепции Республики Казахстан по переходу к «зеленой» экономике. За последние три года выбросы загрязняющих веществ в атмосферу снижены на 1 760 тонн. Это стало возможным благодаря запуску компрессорной станции для сжижения жирного газа, а также переводу технологических печей с топочного мазута на печное топливо. ПНХЗ на постоянной основе проводит мероприятия по снижению объемов водопотребления и водоотведения путем возврата воды на оборотное снабжение. В 2022 году сбросы загрязняющих веществ в озеро-накопитель Сарымсак снижены на 49 тонн, а возврат очищенной сточной воды в производственный цикл достиг 67,9%. На специальной установке завод самостоятельно перерабатывает и большую часть своего основного отхода – нефтешлама, незначительный остаток передается на обезвреживание специализированному предприятию. В рамках единой системы управления отходами завода в 2022 году переработано 31,8 тыс. тонн нефтесодержащих отходов, причем доля захоронения составила лишь 3,2% от общего объема. Один из пунктов экологической программы предприятия – создание зеленого пояса. В рамках проекта озеленения санитарно-защитной зоны завода площадь зеленых насаждений увеличится на 64 га. До 2025 года ПНХЗ высадит и обеспечит уход за 17 тыс. деревьев. Коллектив – главная ценность Для Прииртышья Павлодарский нефтехимический завод не просто градообразующее предприятие. Это крупнейший налогоплательщик, от стабильной работы которого зависят возможности регионального бюджета. Например, в 2022 году поступление налогов в местный бюджет от ПНХЗ составило 109,5 млрд тенге, так что без преувеличения можно говорить о том, что деятельность завода – крепкая основа для благополучной жизни в регионе. – Исторически сложилось, что ПНХЗ – один из крупнейших работодателей области. Павлодарцы с гордостью говорят: «Я работаю на ПНХЗ!». С первых дней запуска предприятия и по сей день трудиться здесь почетно и престижно. И это неудивительно, ведь коллектив – главная ценность завода, а развитие социальной сферы – один из наших ключевых приоритетов, – говорит директор завода Куаныш Бишимов. Сегодня на ПНХЗ заняты порядка 1 700 человек, и это слаженный, профессиональный коллектив. Вопросам подготовки персонала здесь уделяют максимум внимания. Существуют внутренние программы наставничества и повышения квалификации, налажены связи с местными вузами и колледжами, реализуется программа дуального обучения, чтобы на завод приходили уже подготовленные «на заказ» молодые специалисты. Сформирован кадровый резерв на все критичные и ключевые позиции, причем доля молодежи до 35 лет в нем превышает 50%. Ежегодно с целью повышения заинтересованности работников в совершенствовании профессионального мастерства, изучения и распространения передового опыта и культуры производства на заводе проводятся конкурсы, способствующие выявлению и развитию талантливых кадров: «Үздік маман», «Лучший технолог», «Лучшее технологическое решение», «Лучшее новаторское решение», «Лучшее производство», «Лучшая бригада». Также работники активно принимают участие в областных и республиканских конкурсах «Еңбек жолы», премия «Ертіс дарыны». В полной мере реализованы все обязательства, гарантии и льготы по коллективному договору. Для сотрудников организованы достойные условия труда, быта и отдыха. На работу персонал доставляют комфортабельные автобусы. Все рабочие обеспечены качественной спецодеждой, индивидуальными средствами защиты, получить которые можно в современном Центре обеспечения СИЗ. Для работников на предприятии организовано качественное питание в столовых и медицинское обслуживание. Успешно реализуется на ПНХЗ и жилищная программа, благодаря которой за 11 лет более 200 человек стали владельцами собственных квартир. В числе новоселов и молодые производственники, и высококвалифицированные специалисты, отмеченные наградами различных ведомств, корпоративными знаками отличия. Ежегодно ПНХЗ проводит спартакиаду среди своих структурных подразделений и другие спортивно-массовые мероприятия. Например, недавно в рамках празднования юбилея сотрудники завода и члены их семей участвовали в марафоне, который прошел на лыжной базе «Ертіс». Не пропускают заводчане и республиканские старты. В прошлом году ПНХЗ в составе команды группы компаний АО «НК КазМунайГаз» стал обладателем кубка спартакиады от АО «Самрук-Қазына». Давно стал традицией семейных отдых заводчан в Баянауле, который ПНХЗ каждое лето организовывает совместно с локальным профсоюзом «Нефтепереработчик». Благодаря такому многомерному подходу социальный пакет работников завода является одним из лучших в регионе. Новая планка В свой юбилейный год ПНХЗ продолжает комплексное развитие. Коллектив завода уже начал работу над новыми проектами. В их числе – строительство двух установок очистки сжиженных углеводородных газов и производства водорода для обеспечения предприятия достаточным количеством этого газа, улучшение качества газа, производство зимнего дизельного топлива и увеличение объема производства светлых нефтепродуктов. Еще один новый проект ПНХЗ называется SENIM-D – это реконструкция производства глубокой переработки нефти. В течение трех ближайших лет будет вестись и реконструкция установки глубокой очистки дизельного топлива с интеграцией блока депарафинизации. Это необходимо для получения востребованного зимнего дизельного топлива с температурой помутнения -28 °С и температурой застывания -38 °С. Помимо этого, завершается строительство новой печи производства битумов. На стадии реализации находится и модернизация системы налива светлых нефтепродуктов ТОО «ПНХЗ» в железнодорожные цистерны. К 2027 году планируется модернизировать системы налива для исключения выбросов углеводородов в окружающую среду. Все это позволит обеспечить стабильные поставки топлива и нефтепродуктов на отечественный рынок и зарубежным потребителям, а также соблюсти приоритеты экологической безопасности. #Павлодар #завод #юбилей #ПНХЗ