Лидер отрасли. Опора региона и страны

ПНХЗ – одно из ведущих предприятий нефтеперерабатывающей отрасли Казахстана. По итогам 2022 года завод переработал более 5,48 млн тонн нефти, и это максимальный объем за годы независимости. Профессиональная работа коллектива позволила сохранить заданный ритм, и за 7 месяцев юбилейного года этот показатель приблизился к 3 млн тонн, причем глубина переработки достигла рекордных 88,82%.

История этого результата берет начало в 1971 году, когда и стартовал стратегический для всего Казахстана проект. Благодаря выгодной приграничной локации завод был спроектирован под переработку сырья с западносибирских месторождений. И вот первый бензин в Павлодаре был получен 14 июня 1978 года, а уже 18 сентября была переработана миллионная тонна нефти.

Первый товарный знак завода, теперь уже ставшего синонимом качества, был зарегистрирован спустя семь лет. К слову, тогда же, в 1985-м, предприятие выпускало 19 наименований нефтепродуктов. В тот период глубина переработки нефти достигала 78%.

Планомерно развивался ПНХЗ и в следующее десятилетие. В 1990 году здесь освоили выпуск бензина АИ-91. А в 2001 – высокооктановых бензинов АИ-93, АИ-95, АИ-96, АИ-98 и дизельного топлива с пониженной температурой застывания.

За 9 лет были построены установки переработки нефтешлама, грануляции серы, производства водорода; приобретены современные контрольно-измерительные, диагно­стические приборы и системы. Кроме того полностью обновили товарную лабораторию и автотранспортный парк предприятия.

В августе 2009 года завод вошел в группу компаний АО «НК «КазМунайГаз». Начался новый этап в развитии флагмана отечественной нефтепереработки – стартовал проект модернизации предприятия.

В целом планомерный рост экономики Казахстана с увеличением потребления и ужесточением требований к качеству топлива повышал планку и перед отечественными производителями.

Для производства моторных топлив, соответствующих требованиям экологических классов К-4, и проводилась модернизация Павлодарского нефтехимического завода. Масштабные работы этого проекта велись с 2011 по 2017 год.

Чтобы достичь поставленных целей, на ПНХЗ построили и реконструировали 12 технологических установок и 18 объектов общезаводского хозяйства. К примеру, запустили новую установку изомеризации, которая позволяет получать высокооктановые компоненты товарного бензина из низкооктановых фракций нефти. Не менее значима новая установка производства серы и очистки хвостовых газов. В период модернизации появилась на заводе и установка сплиттеранафты, также необходимая для получения высокооктанового компонента. Прошла реконструкция уже имевшихся комплексов первичной и глубокой переработки нефти, установки замедленного коксования.

Стоит отметить, что модернизация Павлодарского нефтехимического завода в рамках Госпрограммы индустриально-инновационного развития помимо прочего включала в себя автоматизацию систем управления, внедрение энергосберегающих и экологически чистых технологий.

На флагманских позициях

Сравнение итогов 2022 года и 2016 года, последнего перед завершением модернизации, показало, что проделанная работа позволила увеличить выпуск светлых нефтепродуктов на 6,07% в год. Главным эффектом, помимо наращивания объемов выпуска, стало увеличение глубины переработки нефти до 85%. В ноябре 2017 года на ПНХЗ была получена первая партия бензина АИ-92 экологического класса К4, а с декабря приступили к производству дизельного топлива класса К4. С этого времени производимые здесь бензины АИ-92, АИ-95 и дизтопливо соответствуют международному экологическому стандарту Евро-4. Также в рамках модернизации на заводе освоили выпуск авиационного керосина Jet A-1.

– Сегодня Павлодарский нефтехимический завод, производящий топливо международного экологического стандарта Евро-4, заслуженно занимает позицию лидера отрасли. На долю ПНХЗ приходится более 30% от выпускаемых в Казахстане нефтепродуктов, и от работы нашего предприятия зависит стабильность отечественного топливного рынка, – подчеркивает генеральный директор ТОО «ПНХЗ» Куаныш Бишимов.

Завод имеет сбалансированную мощность 6 млн тонн нефти в год и выпускает широкую линейку нефтепродуктов. Среди них – автомобильные бензины различных марок, дизельное топливо, реактивное топливо, углеводородные сжиженные газы, техническая сера, битумы нескольких сортов, нефтяной кокc, печное топливо, сырье для производства технического углерода.

Модернизация позволила соз­дать мощную базу для дальнейшего роста предприятия с учетом актуальных требований рынка нефтепереработки. Чтобы не отставать от мировых лидеров отрасли, в конце 2020 года на ПНХЗ открыли новый современный инженерный центр Injenerlikortalyq. В 2021 году павлодарский производитель первым в Казахстане внедрил международную систему менеджмента управления активами ISO 55001:2014.

Большое внимание на ПНХЗ уделяется вопросам охраны окружающей среды. Экологические приоритеты предприятия базируются на принципах Концепции Республики Казахстан по переходу к «зеленой» экономике.

За последние три года выбросы загрязняющих веществ в атмосферу снижены на 1 760 тонн. Это стало возможным благодаря запуску компрессорной станции для сжижения жирного газа, а также переводу технологических печей с топочного мазута на печное топливо.

ПНХЗ на постоянной основе проводит мероприятия по снижению объемов водопотребления и водоотведения путем возврата воды на оборотное снабжение. В 2022 году сбросы загрязняющих веществ в озеро-накопитель Сарымсак снижены на 49 тонн, а возврат очищенной сточной воды в производственный цикл достиг 67,9%.

На специальной установке завод самостоятельно перерабатывает и большую часть своего основного отхода – нефтешлама, незначительный остаток передается на обезвреживание специализированному предприятию. В рамках единой системы управления отходами завода в 2022 году переработано 31,8 тыс. тонн нефтесодержащих отходов, причем доля захоронения составила лишь 3,2% от общего объема.

Один из пунктов экологической программы предприятия – соз­дание зеленого пояса. В рамках проекта озеленения санитарно-защитной зоны завода площадь зеленых насаждений увеличится на 64 га. До 2025 года ПНХЗ высадит и обеспечит уход за 17 тыс. деревьев.

Коллектив – главная ценность

Для Прииртышья Павлодарский нефтехимический завод не просто градообразующее предприятие. Это крупнейший налогоплательщик, от стабильной работы которого зависят возможности регионального бюджета. Например, в 2022 году поступ­ление налогов в местный бюджет от ПНХЗ составило 109,5 млрд тенге, так что без преувеличения можно говорить о том, что деятельность завода – крепкая основа для благополучной жизни в регионе.

– Исторически сложилось, что ПНХЗ – один из крупнейших работодателей области. Павлодарцы с гордостью говорят: «Я работаю на ПНХЗ!». С первых дней запуска предприятия и по сей день трудиться здесь почетно и престижно. И это неудивительно, ведь коллектив – главная ценность завода, а развитие социальной сферы – один из наших ключевых приоритетов, – говорит директор завода Куаныш Бишимов.

Сегодня на ПНХЗ заняты порядка 1 700 человек, и это слаженный, профессиональный коллектив.

Вопросам подготовки персонала здесь уделяют максимум внимания. Существуют внутренние программы наставничества и повышения квалификации, налажены связи с местными вузами и колледжами, реализуется программа дуального обучения, чтобы на завод приходили уже подготовленные «на заказ» молодые специалисты. Сформирован кадровый резерв на все критичные и ключевые позиции, причем доля молодежи до 35 лет в нем превышает 50%.

Ежегодно с целью повышения заинтересованности работников в совершенствовании профессио­нального мастерства, изучения и распространения передового опыта и культуры производства на заводе проводятся конкурсы, способствующие выявлению и развитию талантливых кадров: «Үздік маман», «Лучший технолог», «Лучшее технологическое решение», «Лучшее новаторское решение», «Лучшее производство», «Лучшая бригада». Также работники активно принимают участие в областных и республиканских конкурсах «Еңбек жолы», премия «Ертіс дарыны».

В полной мере реализованы все обязательства, гарантии и льготы по коллективному договору.

Для сотрудников организованы достойные условия труда, быта и отдыха. На работу персонал доставляют комфортабельные автобусы. Все рабочие обеспечены качественной спецодеждой, индивидуальными средствами защиты, получить которые можно в современном Центре обеспечения СИЗ. Для работников на предприя­тии организовано качественное питание в столовых и медицинское обслуживание.

Успешно реализуется на ПНХЗ и жилищная программа, благодаря которой за 11 лет более 200 человек стали владельцами собственных квартир. В числе новоселов и молодые производственники, и высококвалифицированные специалисты, отмеченные наградами различных ведомств, корпоративными знаками отличия.

Ежегодно ПНХЗ проводит спартакиаду среди своих структурных подразделений и другие спортивно-­массовые мероприятия. Например, недавно в рамках празднования юбилея сотрудники завода и члены их семей участвовали в марафоне, который прошел на лыжной базе «Ертіс».

Не пропускают заводчане и рес­публиканские старты. В прошлом году ПНХЗ в составе команды группы компаний АО «НК КазМунай­Газ» стал обладателем кубка спартакиа­ды от АО «Самрук-Қазына».

Давно стал традицией семейных отдых заводчан в Баянауле, который ПНХЗ каждое лето организовывает совместно с локальным профсоюзом «Нефтепереработчик».

Благодаря такому многомерному подходу социальный пакет работников завода является одним из лучших в регионе.

Новая планка

В свой юбилейный год ПНХЗ продолжает комплексное развитие. Коллектив завода уже начал работу над новыми проектами. В их числе – строительство двух установок очистки сжиженных углеводородных газов и производства водорода для обеспечения предприятия достаточным количеством этого газа, улучшение качества газа, производство зимнего дизельного топлива и увеличение объема производства светлых нефтепродуктов.

Еще один новый проект ПНХЗ называется SENIM-D – это реконструкция производства глубокой переработки нефти. В течение трех ближайших лет будет вестись и реконструкция установки глубокой очистки дизельного топлива с интеграцией блока депарафинизации. Это необходимо для получения востребованного зимнего дизельного топлива с температурой помутнения -28 °С и температурой застывания -38 °С.

Помимо этого, завершается строи­тельство новой печи производства битумов. На стадии реализации находится и модернизация системы налива светлых нефтепродуктов ТОО «ПНХЗ» в железнодорожные цистерны. К 2027 году планируется модернизировать системы налива для исключения выбросов углеводородов в окружающую среду.

Все это позволит обеспечить стабильные поставки топлива и нефтепродуктов на отечественный рынок и зарубежным потребителям, а также соблюсти приоритеты экологической безопасности.