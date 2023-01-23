Лидер политической трансформации
Свежий выпуск
44
Азис Канатбек, директор Национального института стратегических исследований при Президенте Кыргызской Республики
Кыргызстан в лице Национального института стратегических исследований отслеживает политические реформы, проводимые в Казахстане. Нужно понимать, что та институциональная перезагрузка, которую предлагает Касым-Жомарт Токаев, выражает общие региональные тенденции. Ведь примерно такие же изменения происходят сегодня и в Кыргызстане. Это говорит о том, что политические реформы, направленные на большую демократизацию, являются велением времени, ответом на естественный запрос жителей всего региона. И Казахстан можно назвать одним из лидеров, которые претендуют на общее определение будущего Центральной Азии.