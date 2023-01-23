Лидер политической трансформации

Роспуск Мажилиса и объявление внеочередных выборов можно считать завершающим этапом масштабной политической реформы в Казахстане. Мы следили за проведением и итогами референдума, который состоялся в июне 2022 года, потом были президентские выборы, выборы в Сенат. Таким образом, страна идет к полному качественному обновлению всех ветвей власти. Это логично, ведь для проведения глобальных реформ институту президентства недостаточно собственных сил – Глава государства должен опираться на законодательную и исполнительную власть.

Введение пропорциональной сис­темы при формировании Мажилиса, безусловно, выведет на новый уровень взаимоотношения власти и граждан. Модернизация избирательной системы в этом ключе повысит прямую ответственность мажилисменов и политических партий перед своим электоратом, а также заложит новую полити­ческую культуру участия жителей страны в принятии важных для государства решений.