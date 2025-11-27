Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял участие в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ в расширенном составе с участием членов официальных делегаций, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Лидеры Казахстана, Беларуси, Кыргызстана, России и Таджикистана рассмотрели актуальные вопросы обеспечения коллективной безопасности стран-участниц, подвели итоги реализации основных направлений работы ОДКБ в 2025 году, определили приоритеты деятельности на предстоящий период.

Участники саммита поблагодарили Имангали Тасмагамбетова, завершающего свою деятельность на посту Генерального секретаря ОДКБ. В ходе заседания утверждено решение о назначении Генеральным секретарем ОДКБ с 1 января 2026 года сроком на три года представителя Кыргызской Республики Таалатбека Масадыкова.

По итогам мероприятия принята Декларация Совета коллективной безопасности, подписан ряд документов, направленных на дальнейшее комплексное совершенствование системы коллективной безопасности в интересах всех государств-членов.