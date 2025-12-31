Лирика зимы

Творчество
8
Екатерина Бескорсая
cобственный корреспондент по Павлодарской области

В исполнении артистов Павлодарской областной филармонии им. Исы Байзакова впервые прозвучали лирические произведения, соз­данные на слова и мелодии исключительно местных авторов.

Фото Олега Градского

– У нас много поэтов и музыкантов, которые пишут прекрас­ные произведения, но, что называется, в стол. Проект «Лирика зимы» стал попыткой исправить ситуацию, чтобы павлодарская творческая копилка пополнилась новыми хитами, – говорит автор проекта Салауат Темирболат­улы, предложивший исполнить новые песни в первую очередь молодым певцам и музыкантам, которые совсем недавно пришли в филармонию. Все они с удовольствием откликнулись, в свою очередь предложив свое видение материала.

Открыли вечер исполнением избранных песен под живой аккомпанемент рояля, скрипки, виолончели и других классических инструментов. Первым на сцену вышел великолепный баритон Алмас Мукатай, выбравший песню «Я слышу снег…» на слова автора проекта Салауата Темирболатулы. Также прозвучали песни на слова павлодарских поэтов Елены Зинченко, Ирины Червяковой.

Невероятно тепло слушатели приняли новое прочтение песни «Аққулар» Мейрама Ермекбаева – с новой аранжировкой, под аккомпанемент камерного ансамбля и в исполнении яркого дуэта в составе Нуржана Саркамбаева и Камилы Мусиной.

Настоящим открытием стало сольное выступление артиста камерного хора Мадияра Каирбекова, который представил песню «Разве можно в тебя не влюбиться?». Она посвящена незрячей девушке, которая пишет стихи, сама сочиняет музыку, но из-за искусст­венных барьеров ей не удается проявить себя на большой сцене.

Павлодарцы в этот вечер познакомились с творчеством Бауыржана Жакупова. Он впервые спел на большой сцене филармонии свою­ песню «Әкесіз оянбайық», которая в этом году собрала миллионы прослушиваний в Интернете. Но мегапопулярность в Сети к Бауыржану пришла после того, как он спас замерзающих на озере лебедей. Тогда за мини-сериалом из видео с операцией спасения, с исполнением песен для птиц уже в доме автора, с перевозкой их в город к ветеринарам следила чуть ли не вся страна.

Запомнилось всем выступление выпускника Белорусского государственного университета культуры и искусства Владислава Галактионова. Он исполнил кавер-версию песни «Клубника», автор которой – молодой поэт и ведущий новостей на Первом канале «Евразия» Талгат Байгужинов.

Отлично вписалась в программу и оригинальная авторская хореографическая постановка от ансамбля танца «Нұр». Ну а завершало концерт выступ­ление лидера группы «Всему свое время» Нурлана Жорина.

Как сказал Салауат Темирболатулы, возможно, скоро эти песни будет напевать вся страна: павлодарское областное «Халық радиосы», поддержав нас, разместило их в своих программах.

#культура #музыка #Лирика зимы

