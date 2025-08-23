Диалог авторов с читателями – непременное условие развития современной литературы. Проходит он чаще всего невербально, на уровне чувств и мыслей, когда каждая новая страница произведения становится территорией познания. Следуя за путеводной нитью замысла, то споря, то соглашаясь с автором, мы неизменно спешим навстречу самим себе и не устаем поражаться внезапным открытиям. Но состоится такой диалог или нет, далеко не всегда зависит от наших желаний.

Многим, наверное, знакома ситуация, когда пробудившийся интерес к творчеству того или иного писателя сталкивается с одной, но достаточно внушительной преградой – невозможностью найти его произведения в свободном доступе. И речь здесь идет не только о тех авторах, чьи книги последний раз издавались полвека назад и едва ли не сразу становились библиографической редкостью, но и о наших современниках.

Необходимость в появлении издания, которое знакомило бы с творчеством современных казахстанских авторов, назрела давно, уверен главный редактор журнала SØZDAY писатель Илья Одегов. Как известно, литература подобна пирамиде, где каждое новое поколение, хочет оно того или нет, всегда опирается на плечи своих предшественников. Вот и SØZDAY, основанный в июне 2024 года, по линии преемственности, несомненно, восходит к журналу «Аполлинарий», центру притяжения молодых авторов конца 1990-х – начала 2000-х годов, и продолжает его лучшие традиции: смелость и всесторонность художественного поиска, свободу творческого самовыражения и органическое неприятие шаблонов.

– Считаю, что для Казахстана подобный проект крайне важен. Мы хотим, чтобы наши читатели могли получить наи­более выразительный срез современной литературы, – подчеркнул Илья Одегов.

То, что журнал по духу своему тяготеет к экспериментам, подчеркивает его название, в котором можно обнаружить сразу несколько уровней занимательной игры слов. С одной стороны, SØZDAY – это сочетание казахского «сөз» и английского «day» (дословно «День слова»), отражающее мультикультурализм издания.

С другой – обращение к будущим писателям, призыв поверить в собственные силы: «Создай!» На призыв этот, надо сказать, охотно откликаются авторы из дальнего и ближнего зарубежья, что делает SØZDAY своеобразной литературной картой мира. И хотя, как признается главный редактор, до печати доходит всего 20% присылаемых материалов, это не помешало подготовить вот уже четвертый номер журнала, с которым первыми познакомились столичные читатели.

– Каждый выпуск состоит из нескольких разделов: «Проза», «Поэзия», «Теория», «Переводы». Есть также негласная рубрика «Ушедшие голоса», в рамках которой мы публикуем произведения писателей, покинувших наш мир. В четвертом номере, например, читатели могут найти никогда прежде не издававшийся на русском языке рассказ знаменитого британского прозаика и поэта Тобиаса Хилла «Медовый месяц в Лос-Анджелесе». В целом же, если попробовать определить главную тематику нового номера, то это тематика кочевья. Каждое произведение здесь – это всегда путешествие, перемещение во времени и пространстве, – отметил Илья Одегов.

На страницах четвертого номера представлены проза, поэзия и эссеистика писателей из Казахстана, России, Великобритании, Грузии, Германии и Украины. Ярким художественным открытием, по словам главного редактора, стал рассказ «Ру 66» писательницы Алем Айтбай, работающей в направлении мистического реализма. Следует отметить литературно-философское эссе российского критика Василия Ширяева «Табор уходит в небо по трубе». Заслуживает внимания и поэтическая подборка, составленная из произведений Ларисы Сидоровой, мастерски работающей с формами верлибра и моностиха, Андрея Дмитриева и Анастасии Дрибас. Упомянутый рассказ Тобиаса Хилла «Медовый месяц в Лос-Анджелесе» в переводе Ильи Одегова представляет несомненный интерес как образец литературного наследия всемирно известного автора.

Презентация журнала, прошедшая в теплой, дружеской атмосфере, стала поводом для свободной дискуссии о проблемах современной литературы – от малых тиражей до повышения общественного интереса к чтению. Свою лепту в их решение вносит и SØZDAY – громко заявившее о себе перспективное издание, которое уже сегодня занимает собственное место в культурной жизни нашей страны.