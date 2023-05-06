Лица войны

Статьи
34
Дина Боранбаева, область Жетысу

В Талдыкоргане проходит выставка, рассказывающая о жизни и подвиге Героя Советского Союза Матая Баисова.

фото автора

Фотографии из семейного архива, личные вещи, документы, последнее письмо с фронта… Эти и другие экспонаты привезли в областной историко-краеведческий музей им. М. Тынышбаева из села Алда­бергеново Ескельдинского района, где родился и вырос герой. В местной средней школе, носящей его имя, действует музей, самые интересные экспонаты из которого и представили в Талдыкоргане на выставке, приуроченной к 120-летию со дня рождения Матая Баисова.

В начале войны 38-летнего труженика и партийца по состоянию здоровья на фронт не призывали, однако сам он настойчиво просил отправить его на защиту Родины. В октябре 1942 года Матай Баисов все же попал в пулеметное отделение 342-го стрелкового полка 136-й стрелковой дивизии Воронежского фронта. Здесь он пробыл год, героически сражался и пропал без вести 11 ноября 1943-го во время боев в Киевской области.

Документ от 20 октября 1943 года подробно рассказывает современникам о подвиге жетысуского бойца: «Красноармеец Баисов показал исключительное умение владением огнем… Когда батальон в течение четырех часов беспрерывно отражал натиск противника, он своим уверенным огнем помог бойцам справиться с задачей, уничтожив в этом бою около сорока гитлеровцев». За этот бой казахстанца представили к званию Героя Советского Сою­за. Наградной лист с именем Матая Баисова также представлен на выставке.

Фонд областного музея им. М. Тынышбаева насчитывает более 3 500 экспонатов, относящихся к периоду Великой Отечественной войны. Среди них – оригиналы документов, писем и газет, военная форма и награды семиреченских участников сражений, образцы оружия, в числе которых – настоящий фронтовой пулемет «Максим». Эти предметы всегда доступны для ознакомления в зале, посвященном советскому периоду истории.

#Талдыкорган #выставка #музей #память #ВОВ #письма #фото

Популярное

Все
Военнослужащие Пограничной службы КНБ РК достойно несут боевую вахту на вверенных им участках
Школьные уроки начальной военной подготовки должны формировать у подростков представление о воинской службе и ее огромной значимости
Казахстан ведет переговоры с 26 странами о введении взаимного безвизового режима
Летчики армейской авиации Сил воздушной обороны Вооруженных сил РК освоили навыки сложного пилотажа
Слово о писателе и человеке
Указ Президента Республики Казахстан
Исполнять завет предков
Лица войны
Найдено тело девочки, пропавшей почти месяц назад в Атырау
Максимально приближенные к боевым условиям антитеррористические учения пройдут в Астане
Смог в Астане объяснили помутнением атмосферы
3-летний ребенок заперся в квартире с включенной газплитой в Костанае
Касым-Жомарт Токаев принял участие в субботнике в Астане
Мужчина размахивал пистолетом в кафе в Усть-Каменогорске
Карагандинец одним ударом убил 19-летнего парня
США хотят нарастить инвестиции и торговлю с Казахстаном
Спецгруппа Генпрокуратуры изучает законность тендеров Озенмунайгаз
Пьяные мужчина и женщина напали на полицейских и разбили служебное авто в Экибастузе
Приграничное расположение отдаленного села способно оживить его экономику
В Астане будут уничтожать не всех комаров
Как будут озеленять и благоустраивать Астану, рассказал Токаеву аким столицы
Токаев пожелал творческих успехов коллективу Jibek Joly
Цены на газ повысят в Казахстане
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 29 апреля
Рабочему зажало ногу в бетономешалке в Алматинской области
Смаилов и сотрудники аппарата Правительства посадили деревья в Астане
В попытке изнасилования девочки подозревают жителя Кентау
Меры по укреплению продбезопасности РК обсудил премьер-министр с западными дипломатами
Элеватор горит в Костанайской области
Из-за отсутствия планов детальной планировки в Костанае остановилось строительство многоэтажек
Дальнейшего подорожания бензина допустить нельзя: как Минэнерго отреагировало на проблему в Алматинской области
Более тысячи водительских удостоверений продала преступная группа в Костанайской области
Наиболее эффективными двухмесячные курсы казахского языка становятся для… супругов
Выдачу водительских удостоверений приостановили в Костанайской области
Телерадиовещание временно отключат в Казахстане
Правосудие Казахстана: в контексте преобразований
Дом-"крепость" обокрал вор-рецидивист в Караганде
Затопить нельзя сохранить
Приговор по делу о хищении миллиардов на ТЭЦ вынес суд в Таразе
Почему в Казахстане слабый интернет, объяснил Мусин
Смаилов встретился с представителями творческой интеллигенции Абайской области
Чемпионат Азии по борьбе пройдет в Астане
В Акорде был проведен ауызашар от имени президента
Двух детей спасли из задымленной квартиры полицейские Кызылорды
Получить земельные участки станет проще в Казахстане
Беглого убийцу спустя 20 лет задержали в Казахстане
Пять новаций Социального кодекса
Ногу пожилой женщины "зажевал" эскалатор в Кокшетау

Читайте также

Слово о писателе и человеке
Школа жизни
Казахстан – Таджикистан: к новому уровню сотрудничества
Аманат из прошлого

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]