Лица войны

Фотографии из семейного архива, личные вещи, документы, последнее письмо с фронта… Эти и другие экспонаты привезли в областной историко-краеведческий музей им. М. Тынышбаева из села Алда­бергеново Ескельдинского района, где родился и вырос герой. В местной средней школе, носящей его имя, действует музей, самые интересные экспонаты из которого и представили в Талдыкоргане на выставке, приуроченной к 120-летию со дня рождения Матая Баисова.

В начале войны 38-летнего труженика и партийца по состоянию здоровья на фронт не призывали, однако сам он настойчиво просил отправить его на защиту Родины. В октябре 1942 года Матай Баисов все же попал в пулеметное отделение 342-го стрелкового полка 136-й стрелковой дивизии Воронежского фронта. Здесь он пробыл год, героически сражался и пропал без вести 11 ноября 1943-го во время боев в Киевской области.

Документ от 20 октября 1943 года подробно рассказывает современникам о подвиге жетысуского бойца: «Красноармеец Баисов показал исключительное умение владением огнем… Когда батальон в течение четырех часов беспрерывно отражал натиск противника, он своим уверенным огнем помог бойцам справиться с задачей, уничтожив в этом бою около сорока гитлеровцев». За этот бой казахстанца представили к званию Героя Советского Сою­за. Наградной лист с именем Матая Баисова также представлен на выставке.

Фонд областного музея им. М. Тынышбаева насчитывает более 3 500 экспонатов, относящихся к периоду Великой Отечественной войны. Среди них – оригиналы документов, писем и газет, военная форма и награды семиреченских участников сражений, образцы оружия, в числе которых – настоящий фронтовой пулемет «Максим». Эти предметы всегда доступны для ознакомления в зале, посвященном советскому периоду истории.