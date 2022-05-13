Лицензии отзовут

МОН РК будет отзывать непрофильные и невостребованные лицензии с целью сократить количество учебных заведений с низким качеством обучения.

В КазНУ им аль-Фараби прошла встреча коллектива юридического факультета с законодателями и министром образования и науки, где были обсуждены пути совершенствования юридического образования в стране.

Председатель Комитета по конс­титуционному законодательству Парламента РК Владимир Волков, сам выпускник этого вуза, выступая перед преподавателями и студентами, отметил необходимость модернизации системы юридического образования, о которой сказано в Концепции правовой политики РК до 2030 года. Он сообщил, что Комитетом собраны и проанализированы предложения вузов и юридического сообщества страны. Все они, по его словам, требуют комплексного решения, в том числе на законодательном уровне.

– Министерством ведется работа по профилизации вузов, возврату непрофильных и невост­ребованных лицензий, усилены квалификационные требования по направлению «Право», идет сокращение учебных заведений с низким качеством обучения. Эта работа будет продолжена и дальше, – подчеркнул сенатор.

Глава МОН Асхат Аймагамбетов, выступая с докладом, сообщил, что ведомством принят ряд мер по усилению квалификационных требований к преподавателям и расширению реестра образовательных программ. Последнее означает включение таких инновационных обучающих программ, как цифровая криминалистика, противодействие уголовным правонарушениям в сфере IT, право «зеленой» экономики со знанием двух иностранных языков и т. д.

Среди мер, направленных на модернизацию юридического образования, министр представил такую разработку проектов по отраслевой квалификации и профессионального стандарта, как «Юрист», а также обязательное участие отраслевых государственных органов (МВД, МЮ, ГП, ВС) и работодателей в подготовке кадров.

Ректор КазНУ имени аль-Фараби Жансеит Туймебаев рассказал в свою очередь о том, как идет подготовка юристов в университете.

– За почти 70 лет со дня открытия юридический факультет выпустил более 30 тысяч специалистов, – отметил он. – В этом году образовательная программа «Юриспруденция» вошла в топовую группу 151–200 мирового рейтинга QS by Subject по всем уровням – бакалавриат, магистратура и докторантура.

Он предложил, в частности, разработать и внедрить в систему образования и юридическую деятельность профессиональные стандарты по направлению «право», многоуровневую систему подготовки юридических кадров по опыту ведущих зарубежных стран, ввести в образовательные программы непрерывную прак­тику для студентов 3–4-х курсов, внедрить профессиональные программы магистратуры и докторантуры по примеру зарубежных стран.