Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель Премьер-министра Ермек Кошербаев. Для них работают более 10 тыс. пришкольных лагерей и 220 загородных центров, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

«Когда я выезжаю в регионы, я специально захожу в эти лагеря и проверяю условия отдыха и безопасность питания детей. В этом году открылось 5 оздоровительных центров. До конца года будет запущено еще 27 центров. Чтобы повысить качество этих услуг, со следующего года эта деятельность будет лицензироваться», — отметил вице-премьер.