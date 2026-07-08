Более 2 тысяч казахстанцев приняли участие в проекте «Жанұя жолы – Путь семьи»

Было подготовлено 20 методических материалов для родителей и педагогов

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В Казахстане продолжается реализация проекта МКИ РК «Жанұя жолы – Путь семьи», направленного на поддержку семей, развитие ответственного родительства и укрепление семейных ценностей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ

Как уточняется, за первое полугодие 2026 года в Карагандинской, Акмолинской, Алматинской областях и Алматы прошло 60 мероприятий, участниками которых стали более двух тысяч человек. Это семинары, тренинги, встречи и практические занятия для родителей, педагогов и специалистов, работающих с семьями.

Так, в июне состоялся международный форум «Отбасы институты: диалог, серіктестік, даму», который объединил около 200 представителей государственных органов, международных организаций и экспертного сообщества. Участники обсудили современные подходы к укреплению института семьи и обменялись успешными практиками.

Особое внимание в проекте уделяется популяризации семейных ценностей. Так, по всей стране прошла онлайн-акция «Один день в профессии родителей», благодаря которой дети смогли ближе познакомиться с работой своих родителей.

Также был организован республиканский фотоконкурс «Руки мамы».

Одним из важных результатов проекта стало обновление платформы. Теперь на сайте собраны полезные материалы и рекомендации для родителей по вопросам воспитания детей.

Кроме того, в рамках проекта подготовлено 20 методических материалов для родителей и педагогов.

Проект «Жанұя жолы – Путь семьи» реализуется общественным фондом Senim Qogamy по заказу МКИ РК и будет продолжен до конца года.