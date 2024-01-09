Лицом к лицу с избирателями

Так, депутаты Сената Парламен­та РК Али Бектаев, Дархан Кыдырали, Мурат Кадырбек и Алишер Сатвалдиев ознакомились с тепличным хозяйством, расположенным в Сарыагашском районе Туркестанской области. Сенаторы также провели встречу с жителями региона в формате обмена мнениями. В ходе встречи депутат Дархан Кыдырали остановился на важнейших тезисах интервью Главы государства Касым-Жомарта Токаева, а сенатор Мурат Кадырбек в свою очередь рассказал о законах, одобренных Сенатом, а также об итогах работы палаты за прошлый год. Встретились сенаторы и с жителями Келесского района. В ходе встречи были подняты вопросы необходимости строительства дома культуры в поселке Биртилек, нового образовательного учреждения в поселке Ушкин и медицинских центров в нескольких аулах.

С жителями Казталовского района Западно-Казахстанской области встретились сенаторы Арман Утегулов и Ляззат Рыс­бекова. В ходе встреч местные жители подняли ряд проблемных вопросов, в числе которых возвращение Жалпакталу статуса района, сложности с обеспечением чистой питьевой водой населенных пунктов вдоль реки Караозен, проблемы строительства Жалпакталского водохранилища, а также вопросы, сдерживающие развитие сферы предпринимательства. Недос­таточный уровень укомплектованности Бокейординского государственного природного заповедника сенаторы обсудили с его сотрудниками. В частности, сотрудники учреждения рассказали сенаторам о нехватке техники на балансе заповедника.

В ходе рабочей поездки в Шус­кий район Жамбылской области сенатор Бекболат Орынбеков ознакомился с состоянием теп­ловых сетей в городе, посетил учреждение «Шу – жылу», где узнал о работе комплекса теплоснабжения. Сенатор отметил, что поддержание стабильности и надежности теплоснабжения играет ключевую роль в обеспечении комфортных условий для жизни граждан, подчеркнув, что даже кратковременные перебои с поставкой тепла могут оказать серьезное влияние на жизнь людей.

Сенаторы Серик Шайдаров и Советбек Медебаев посетили город Каражал Карагандинской области, где провели встречу с местным населением и обсудили ряд проблемных вопросов. Жители обратили внимание парламентариев на проблемы водоснабжения, ремонта автомобильных дорог, а также возврата в коммунальную собственность города электросетей. Парламентарии провели встречу с местными депутатами маслихата, на которой обсудили вопросы, касающиеся финансирования строительства пожарного депо, новой школы, детского сада, многопрофильной больницы, а также реконструкции канализационных сетей и ремонта дорог. Услышанные проблемы и предложения сенаторы взяли на контроль.

Вопросы социально-экономического развития области обсудили депутаты Амангельды Нугманов и Бауржан Каниев на встрече с депутатами мас­лихатов и общественностью Актюбинской области. В ходе общения парламентарии отметили, что по сей день в регионе актуальными остаются проблемы состояния автодорог, экологическая ситуация, качество и доступность социальных услуг, а также вопросы обеспечения инфраструктурой и Интернетом.

Военно-патриотическое воспитание молодого поколения – один из важных аспектов формирования любви к Родине, считает депутат Сената Сергей Ершов. В Карагандинской области сенатор встретился с педагогами, студентами и учащимися, а также ознакомился с процессами военно-патриотического воспитания и военной подготовки в учебных заведениях. Сергей Ершов посетил Медицинский университет Караганды. Сот­рудники вуза рассказали об учебной работе, где одним из основных видов деятельности является военная кафедра по подготовке офицеров запаса.

Сенатор Ернур Айткенов провел встречу с ветеранами сельского хозяйства Павлодарской области. В ходе встречи участники обсудили проблемные вопросы аграрного сектора. Фермеры выразили обеспокоенность положением дел в отрасли и масштабной деградацией поч­вы. Также аграрии высказали предложения по оздоровлению почвы и улучшению положения дел в сельском хозяйстве.

Депутаты Сената Нурторе Жусип, Султанбек Макежанов, Нурия Ниязова, Жанна Асанова и Ляззат Калтаева встретились c представителями Ассамблеи народа Казахстана (АНК) и активом города Алматы. В ходе встреч парламентарии рассказали о принятых в прошедшем году Парламентом законах и принимаемых мерах, направленных на улучшение качества жизни граждан, а также укрепление национального единства и общественного сог­ласия. В частности, сенаторы заострили внимание на работе депутатской группы «Бір ел – бір мүдде», основной целью которой является координация законодательного обеспечения государственной политики в области общественного согласия и общенационального единства в стране, а также эффективное взаимодействие Парламента с институтами гражданского общества и АНК.

Депутат Сената Парламента РК Сакен Арубаев ознакомился с ходом строительства завода по производству кальцинированной соды в Сарысуском районе Жамбылской области. В ходе встречи сотрудники завода подняли вопрос о необходимости строительства газовой сети и железнодорожного узла для транспортировки сырья и полноценной работы завода.

Депутат Сената Парламента РК Алибек Наутиев встретился с общественностью Махамбетского и Исатайского районов Атырауской области, где обсудил с населением ряд проблемных вопросов. В частности, на встречах шла речь об уровне безработицы в регионе, состоянии школ, детских садов и жилищного сектора.

С жителями Абайского района Карагандинской области, а также с депутатами областного маслихата, представителями профсоюзного актива и молодежью региона встретился сенатор Серик Утешов. В ходе встречи были подняты вопросы социально-экономического развития региона, улучшения качества жизни жителей шахтерской столицы, повышения эффективности услуг здравоохранения и образования, а также проблемы в сфере инфраструктуры и вопросы занятости NEET-молодежи. Кроме того, депутат ознакомился с ходом строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в поселке Топар и с деятельностью производственного цеха по изготовлению и обслуживанию конвейерного, горно-шахтного, металлургического оборудования.

Сенаторы Акмарал Альназарова и Руслан Рустемов обсудили с руководителями медицинских организаций Кызылординской области актуальные вопросы в области здравоохранения. В частности, были затронуты проблемы оказания первичной медико-санитарной помощи и пути их решения. Также парламентарии встретились с медработниками Сырдарьинского и Жалагашского районов и обсудили ход реализации государственных программ, направленных на повышение благополучия граждан, а также проводимые работы в сфере здравоохранения.

Сенатор Султан Дюсембинов встретился с депутатами Жамбылского районного маслихата Алматинской области, руководителями фермерских хозяйств, где были обсуждены актуальные вопросы в сфере территориального развития, земельных и водных ресурсов и аграрного сектора. Он также посетил ряд крестьянских хозяйств региона и обсудил основные вопросы, волнующие аграриев региона. Местные фермеры рассказали сенатору о проблемах нехватки пастбищ и увеличения орошаемых земель.