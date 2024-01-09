Лицом к лицу с избирателями Статьи 9 января 2024 г. 4:00 0 Адия Кенжегулова Продолжаются поездки парламентариев в регионы, где депутаты посещают производства, школы, медицинские учреждения, встречаются с коллективами и самое главное – «берут на карандаш» проблемы. Так, депутаты Сената Парламента РК Али Бектаев, Дархан Кыдырали, Мурат Кадырбек и Алишер Сатвалдиев ознакомились с тепличным хозяйством, расположенным в Сарыагашском районе Туркестанской области. Сенаторы также провели встречу с жителями региона в формате обмена мнениями. В ходе встречи депутат Дархан Кыдырали остановился на важнейших тезисах интервью Главы государства Касым-Жомарта Токаева, а сенатор Мурат Кадырбек в свою очередь рассказал о законах, одобренных Сенатом, а также об итогах работы палаты за прошлый год. Встретились сенаторы и с жителями Келесского района. В ходе встречи были подняты вопросы необходимости строительства дома культуры в поселке Биртилек, нового образовательного учреждения в поселке Ушкин и медицинских центров в нескольких аулах. С жителями Казталовского района Западно-Казахстанской области встретились сенаторы Арман Утегулов и Ляззат Рысбекова. В ходе встреч местные жители подняли ряд проблемных вопросов, в числе которых возвращение Жалпакталу статуса района, сложности с обеспечением чистой питьевой водой населенных пунктов вдоль реки Караозен, проблемы строительства Жалпакталского водохранилища, а также вопросы, сдерживающие развитие сферы предпринимательства. Недостаточный уровень укомплектованности Бокейординского государственного природного заповедника сенаторы обсудили с его сотрудниками. В частности, сотрудники учреждения рассказали сенаторам о нехватке техники на балансе заповедника. В ходе рабочей поездки в Шуский район Жамбылской области сенатор Бекболат Орынбеков ознакомился с состоянием тепловых сетей в городе, посетил учреждение «Шу – жылу», где узнал о работе комплекса теплоснабжения. Сенатор отметил, что поддержание стабильности и надежности теплоснабжения играет ключевую роль в обеспечении комфортных условий для жизни граждан, подчеркнув, что даже кратковременные перебои с поставкой тепла могут оказать серьезное влияние на жизнь людей. Сенаторы Серик Шайдаров и Советбек Медебаев посетили город Каражал Карагандинской области, где провели встречу с местным населением и обсудили ряд проблемных вопросов. Жители обратили внимание парламентариев на проблемы водоснабжения, ремонта автомобильных дорог, а также возврата в коммунальную собственность города электросетей. Парламентарии провели встречу с местными депутатами маслихата, на которой обсудили вопросы, касающиеся финансирования строительства пожарного депо, новой школы, детского сада, многопрофильной больницы, а также реконструкции канализационных сетей и ремонта дорог. Услышанные проблемы и предложения сенаторы взяли на контроль. Вопросы социально-экономического развития области обсудили депутаты Амангельды Нугманов и Бауржан Каниев на встрече с депутатами маслихатов и общественностью Актюбинской области. В ходе общения парламентарии отметили, что по сей день в регионе актуальными остаются проблемы состояния автодорог, экологическая ситуация, качество и доступность социальных услуг, а также вопросы обеспечения инфраструктурой и Интернетом. Военно-патриотическое воспитание молодого поколения – один из важных аспектов формирования любви к Родине, считает депутат Сената Сергей Ершов. В Карагандинской области сенатор встретился с педагогами, студентами и учащимися, а также ознакомился с процессами военно-патриотического воспитания и военной подготовки в учебных заведениях. Сергей Ершов посетил Медицинский университет Караганды. Сотрудники вуза рассказали об учебной работе, где одним из основных видов деятельности является военная кафедра по подготовке офицеров запаса. Сенатор Ернур Айткенов провел встречу с ветеранами сельского хозяйства Павлодарской области. В ходе встречи участники обсудили проблемные вопросы аграрного сектора. Фермеры выразили обеспокоенность положением дел в отрасли и масштабной деградацией почвы. Также аграрии высказали предложения по оздоровлению почвы и улучшению положения дел в сельском хозяйстве. Депутаты Сената Нурторе Жусип, Султанбек Макежанов, Нурия Ниязова, Жанна Асанова и Ляззат Калтаева встретились c представителями Ассамблеи народа Казахстана (АНК) и активом города Алматы. В ходе встреч парламентарии рассказали о принятых в прошедшем году Парламентом законах и принимаемых мерах, направленных на улучшение качества жизни граждан, а также укрепление национального единства и общественного согласия. В частности, сенаторы заострили внимание на работе депутатской группы «Бір ел – бір мүдде», основной целью которой является координация законодательного обеспечения государственной политики в области общественного согласия и общенационального единства в стране, а также эффективное взаимодействие Парламента с институтами гражданского общества и АНК. Депутат Сената Парламента РК Сакен Арубаев ознакомился с ходом строительства завода по производству кальцинированной соды в Сарысуском районе Жамбылской области. В ходе встречи сотрудники завода подняли вопрос о необходимости строительства газовой сети и железнодорожного узла для транспортировки сырья и полноценной работы завода. Депутат Сената Парламента РК Алибек Наутиев встретился с общественностью Махамбетского и Исатайского районов Атырауской области, где обсудил с населением ряд проблемных вопросов. В частности, на встречах шла речь об уровне безработицы в регионе, состоянии школ, детских садов и жилищного сектора. С жителями Абайского района Карагандинской области, а также с депутатами областного маслихата, представителями профсоюзного актива и молодежью региона встретился сенатор Серик Утешов. В ходе встречи были подняты вопросы социально-экономического развития региона, улучшения качества жизни жителей шахтерской столицы, повышения эффективности услуг здравоохранения и образования, а также проблемы в сфере инфраструктуры и вопросы занятости NEET-молодежи. Кроме того, депутат ознакомился с ходом строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в поселке Топар и с деятельностью производственного цеха по изготовлению и обслуживанию конвейерного, горно-шахтного, металлургического оборудования. Сенаторы Акмарал Альназарова и Руслан Рустемов обсудили с руководителями медицинских организаций Кызылординской области актуальные вопросы в области здравоохранения. В частности, были затронуты проблемы оказания первичной медико-санитарной помощи и пути их решения. Также парламентарии встретились с медработниками Сырдарьинского и Жалагашского районов и обсудили ход реализации государственных программ, направленных на повышение благополучия граждан, а также проводимые работы в сфере здравоохранения. Сенатор Султан Дюсембинов встретился с депутатами Жамбылского районного маслихата Алматинской области, руководителями фермерских хозяйств, где были обсуждены актуальные вопросы в сфере территориального развития, земельных и водных ресурсов и аграрного сектора. Он также посетил ряд крестьянских хозяйств региона и обсудил основные вопросы, волнующие аграриев региона. Местные фермеры рассказали сенатору о проблемах нехватки пастбищ и увеличения орошаемых земель. #депутаты #регионы #рабочая поездка #РК