Лицом к лицу с избирателями

Депутат Сената Парламента РК Евгений Больгерт в Карагандинской области встретился с представителями Ассоциации предпринимателей Ассамблеи народа Казахстана и молодежью.

В ходе встречи сенатор выслушал предложения по защите прав и интересов бизнеса, поддержке реализации инновационных проектов в сфере предпринимательства, привлечению в Казахстан инвестиций и технологий из стран исторического происхождения этносов.

Вместе с тем Евгений Больгерт поделился итогами деятельности первой сессии VIII созыва Сената Парламента РК.

– В целом в период работы сессии Сенатом одобрено 25 законодательных актов, в том числе принят значимый для страны и народа Закон «О возврате государству незаконно приобретенных активов», который позволит возвратить незаконно приобретенные активы, находящиеся как на территории Казахстана, так и за ее пределами, а также устранить условия, способствовавшие их незаконному приобретению и выводу, – сказал депутат.

Парламентарий побывал в немецком культурном центре, в котором прошла встреча с сотрудниками и представителями клуба немецкой молодежи. Основной темой встречи стало разъяснение решений, принятых по итогам XXXII сессии Ассамблеи народа Казахстана, а также обсуждалась дальнейшая работа культурного центра и другие актуальные вопросы.

Также в ходе своей поездки Евгений Больгерт посетил специальную экономическую зону «Сарыарка», где расположены два крупных завода, основной деятельностью которых является производство шаровых кранов и стальных труб. Депутат выслушал все проблемные вопросы.

Руководством предприятий было отмечено, что основными вопросами является расширение рынка сбыта продукции, а также усилившаяся конкуренция со стороны производителей соседних стран. Данные вопросы поднимались в обращениях произ­водителей в адрес сенатора.

В свою очередь депутат предложил продолжить работу по взаимо­действию с Правительством в части поддержки и развития отечественных технологичных производств, в том числе через законодательные изменения.

С жителями Сырдарьинского района Кызылординской облас­ти встретился сенатор Руслан Рустемов. Депутат посетил ряд населенных пунктов региона и встретился с земляками.

– В целом развитие регионов является одним из основных прио­ритетов в работе Сената. Для этого очень важны предложения и мнения сельчан в уточнении задач, вытекающих из поручений Главы государства, и кардинальном решении ключевых проблем на местах. Развитие села – одно из приоритетных направлений экономики, которое обозначил наш Президент. В целях реализации этой серьезной инициативы, как известно, Глава государства начал свои обязанности с принятия Указа «О развитии сельских территорий». Поэтому ее актуальность накладывает на нас большую ответственность, – сказал сенатор.

В ходе всех встреч и мероприя­тий в рамках визита состоялся широкий обмен мнениями о проводимых в стране реформах, принятых Парламентом законах и мерах по реализации инициатив Президента.

Сенаторы Нурия Ниязова, Закиржан Кузиев и Жанна Асанова в Алматы провели встречи с руководителями и активом рес­публиканских и городских этнокультурных объединений, а также общественных структур Ассамб­леи народа Казахстана города.

С представителями этнокультурных объединений сенаторы обсудили вопросы качества современного образования и науки, социального обеспечения и здоровья населения, выделения государственных грантов для развития деятельности этнокультурных объединений, профилактики межэтнических конфликтов, информационной безопасности и другие.

– Парламент страны проводит значительную работу, в частнос­ти, по разработке новых законопроектов, направленных на развитие и улучшение качества жизни казахстанцев, в том числе по вопросам государственной поддержки материнства и детства, отечественного предпринимательства, развития и поддерж­ки регионов. Мы, как сенаторы, избранные от Ассамблеи народа Казахстана, придаем важное значение работе в части развития и совершенствования межэтничес­ких отношений единого народа нашей страны, – прокомментировала сенатор Ниязова.

В ходе встречи участники высказали свои мнения о влиянии проводимых социально-экономических и политических реформ на жизнь казахстанцев, необходимости развития обратной связи общества и государства, а также по другим аспектам жизнедеятельности современного общества.

Строительство социальных объектов в регионах оценили депутаты Мажилиса. Они посетили Акмолинскую, Актюбинскую и Алматинскую области и встретились с населением.

Так, Айна Мусралимова и Наталья Дементьева посетили ряд объектов в Аккольском районе Акмолинской области, реализуемых в рамках «дорожной карты» предвыборной программы партии «Amanat». В первую очередь депутаты ознакомились с ходом строительства лечебно-реабилитационного центра для медицинских работников в городе Акколь. На его строительство из бюджета выделены 4,5 млрд тенге. Представитель подрядной организации отметил, что работы ведутся по графику, строительство будет завершено в срок.

– На данный момент проводится прокладка линий электропередачи, телекоммуникаций и водопровода, полным ходом идет строительство лечебного корпуса, гостиницы и бассейна. По завершении в центре предус­мотрено трудоустроить 50 человек, – рассказала советник председателя РОО «Отраслевой профессиональный союз работников системы здравоохранения «SENIM» Дина Нурпеисова.

Депутаты посетили еще ряд объектов. В их числе средняя школа № 4 города Акколь, где ведется пристройка спортивного зала и столовой, а также строительство гостиничного лечебно-оздоровительного комп­лекса с апартаментами, которое планируется завершить в этом году. По мнению специалистов, он станет комфортной зоной отдыха для жителей столицы и близлежащих районов.

Кроме того, мажилисмены ознакомились с ходом ремонтных работ водопроводных сетей в поселке Домбыралы с населением более 900 жителей. На сегодня проложены 2,2 из 16 км трубы, установлены 43 колодца.

– В общественные приемные партии поступает немало обращений и жалоб по поводу ремонта водопроводных сетей поселка Домбыралы. Данный вопрос очень актуален. Поэтому членам фракции «Amanat» при районном маслихате нужно держать на конт­роле вопрос обеспечения чистой питьевой водой жителей поселка, – отметила Айна Мусралимова.

Депутаты Мажилиса также обсудили ход реализации «дорожной карты» предвыборной программы партии «Amanat» и вместе с членами фракции провели прием граждан.

Во время рабочей поездки в Алматинскую область депутат Мажилиса, член фракции партии «Amanat» Максим Рожин ознакомился с ходом реализации проекта Gate Сity. Это один из четырех городов-спутников, строящихся в рамках развития алматинской агломерации.

Как отметил Максим Рожин, коммунальной инфраструктуре городов-спутников необходимо уделять особое внимание.

– При этом вопросы обеспечения населения бесперебойной подачей воды и электричества должны находиться на особом контроле партийцев. Контролировать необходимо и готовность теплоснабжающих объектов, – сказал депутат.

Мажилисмен также подчерк­нул, что жилье должно быть дос­тупным по ценовой политике.

Проект Gate City состоит из нескольких этапов. Первая очередь – строительство объектов инженерно-коммуникационной инфраструктуры. На сегодня проложили 86,5 км магистральных сетей. Построены электрическая подстанция, автоматическая газораспределительная станция, водозаборные сооружения с магистральным водопроводом и канализационно-насосная станция. В числе долгостроев – пиковая водогрейная котельная и мост-развязка по трассе Алматы – Конаев.