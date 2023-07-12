Лицом к лицу с избирателями

Статьи
197
Ербол Тишкамбаев

Парламентарии продолжают свои встречи с избирателями в регионах.

фото пресс-службы Сената Парламента РК

Депутат Сената Парламента РК Евгений Больгерт в Карагандинской области встретился с представителями Ассоциации предпринимателей Ассамблеи народа Казахстана и молодежью.

В ходе встречи сенатор выслушал предложения по защите прав и интересов бизнеса, поддержке реализации инновационных проектов в сфере предпринимательства, привлечению в Казахстан инвестиций и технологий из стран исторического происхождения этносов.

Вместе с тем Евгений Больгерт поделился итогами деятельности первой сессии VIII созыва Сената Парламента РК.

– В целом в период работы сессии Сенатом одобрено 25 законодательных актов, в том числе принят значимый для страны и народа Закон «О возврате государству незаконно приобретенных активов», который позволит возвратить незаконно приобретенные активы, находящиеся как на территории Казахстана, так и за ее пределами, а также устранить условия, способствовавшие их незаконному приобретению и выводу, – сказал депутат.

Парламентарий побывал в немецком культурном центре, в котором прошла встреча с сотрудниками и представителями клуба немецкой молодежи. Основной темой встречи стало разъяснение решений, принятых по итогам XXXII сессии Ассамблеи народа Казахстана, а также обсуждалась дальнейшая работа культурного центра и другие актуальные вопросы.

Также в ходе своей поездки Евгений Больгерт посетил специальную экономическую зону «Сарыарка», где расположены два крупных завода, основной деятельностью которых является производство шаровых кранов и стальных труб. Депутат выслушал все проблемные вопросы.

Руководством предприятий было отмечено, что основными вопросами является расширение рынка сбыта продукции, а также усилившаяся конкуренция со стороны производителей соседних стран. Данные вопросы поднимались в обращениях произ­водителей в адрес сенатора.

В свою очередь депутат предложил продолжить работу по взаимо­действию с Правительством в части поддержки и развития отечественных технологичных производств, в том числе через законодательные изменения.

С жителями Сырдарьинского района Кызылординской облас­ти встретился сенатор Руслан Рустемов. Депутат посетил ряд населенных пунктов региона и встретился с земляками.

– В целом развитие регионов является одним из основных прио­ритетов в работе Сената. Для этого очень важны предложения и мнения сельчан в уточнении задач, вытекающих из поручений Главы государства, и кардинальном решении ключевых проблем на местах. Развитие села – одно из приоритетных направлений экономики, которое обозначил наш Президент. В целях реализации этой серьезной инициативы, как известно, Глава государства начал свои обязанности с принятия Указа «О развитии сельских территорий». Поэтому ее актуальность накладывает на нас большую ответственность, – сказал сенатор.

В ходе всех встреч и мероприя­тий в рамках визита состоялся широкий обмен мнениями о проводимых в стране реформах, принятых Парламентом законах и мерах по реализации инициатив Президента.

Сенаторы Нурия Ниязова, Закиржан Кузиев и Жанна Асанова в Алматы провели встречи с руководителями и активом рес­публиканских и городских этнокультурных объединений, а также общественных структур Ассамб­леи народа Казахстана города.

С представителями этнокультурных объединений сенаторы обсудили вопросы качества современного образования и науки, социального обеспечения и здоровья населения, выделения государственных грантов для развития деятельности этнокультурных объединений, профилактики межэтнических конфликтов, информационной безопасности и другие.

– Парламент страны проводит значительную работу, в частнос­ти, по разработке новых законопроектов, направленных на развитие и улучшение качества жизни казахстанцев, в том числе по вопросам государственной поддержки материнства и детства, отечественного предпринимательства, развития и поддерж­ки регионов. Мы, как сенаторы, избранные от Ассамблеи народа Казахстана, придаем важное значение работе в части развития и совершенствования межэтничес­ких отношений единого народа нашей страны, – прокомментировала сенатор Ниязова.

В ходе встречи участники высказали свои мнения о влиянии проводимых социально-экономических и политических реформ на жизнь казахстанцев, необходимости развития обратной связи общества и государства, а также по другим аспектам жизнедеятельности современного общества.

Строительство социальных объектов в регионах оценили депутаты Мажилиса. Они посетили Акмолинскую, Актюбинскую и Алматинскую области и встретились с населением.

Так, Айна Мусралимова и Наталья Дементьева посетили ряд объектов в Аккольском районе Акмолинской области, реализуемых в рамках «дорожной карты» предвыборной программы партии «Amanat». В первую очередь депутаты ознакомились с ходом строительства лечебно-реабилитационного центра для медицинских работников в городе Акколь. На его строительство из бюджета выделены 4,5 млрд тенге. Представитель подрядной организации отметил, что работы ведутся по графику, строительство будет завершено в срок.

– На данный момент проводится прокладка линий электропередачи, телекоммуникаций и водопровода, полным ходом идет строительство лечебного корпуса, гостиницы и бассейна. По завершении в центре предус­мотрено трудоустроить 50 человек, – рассказала советник председателя РОО «Отраслевой профессиональный союз работников системы здравоохранения «SENIM» Дина Нурпеисова.

Депутаты посетили еще ряд объектов. В их числе средняя школа № 4 города Акколь, где ведется пристройка спортивного зала и столовой, а также строительство гостиничного лечебно-оздоровительного комп­лекса с апартаментами, которое планируется завершить в этом году. По мнению специалистов, он станет комфортной зоной отдыха для жителей столицы и близлежащих районов.

Кроме того, мажилисмены ознакомились с ходом ремонтных работ водопроводных сетей в поселке Домбыралы с населением более 900 жителей. На сегодня проложены 2,2 из 16 км трубы, установлены 43 колодца.

– В общественные приемные партии поступает немало обращений и жалоб по поводу ремонта водопроводных сетей поселка Домбыралы. Данный вопрос очень актуален. Поэтому членам фракции «Amanat» при районном маслихате нужно держать на конт­роле вопрос обеспечения чистой питьевой водой жителей поселка, – отметила Айна Мусралимова.

Депутаты Мажилиса также обсудили ход реализации «дорожной карты» предвыборной программы партии «Amanat» и вместе с членами фракции провели прием граждан.

Во время рабочей поездки в Алматинскую область депутат Мажилиса, член фракции партии «Amanat» Максим Рожин ознакомился с ходом реализации проекта Gate Сity. Это один из четырех городов-спутников, строящихся в рамках развития алматинской агломерации.

Как отметил Максим Рожин, коммунальной инфраструктуре городов-спутников необходимо уделять особое внимание.

– При этом вопросы обеспечения населения бесперебойной подачей воды и электричества должны находиться на особом контроле партийцев. Контролировать необходимо и готовность теплоснабжающих объектов, – сказал депутат.

Мажилисмен также подчерк­нул, что жилье должно быть дос­тупным по ценовой политике.

Проект Gate City состоит из нескольких этапов. Первая очередь – строительство объектов инженерно-коммуникационной инфраструктуры. На сегодня проложили 86,5 км магистральных сетей. Построены электрическая подстанция, автоматическая газораспределительная станция, водозаборные сооружения с магистральным водопроводом и канализационно-насосная станция. В числе долгостроев – пиковая водогрейная котельная и мост-развязка по трассе Алматы – Конаев.

#депутаты #регионы #рабочая поездка #РК

Популярное

Все
У жительницы Петропавловска Ольги Поповой неожиданно для нее самой завелся… второй муж
Двенадцать лет в местах лишения свободы проведет бывший капитан КНБ
Общественнице из Алматинской области выписали штраф за... проведенный по ее инициативе мелкий ремонт уличной дороги
Майора полиции Ержана Абдраманова наградили медалями Министерства по ЧС РК – «За спасение утопающего» и МВД РК – «За вклад в обеспечение правопорядка»
Впервые операцию по трансплантации сердца провели в Шымкенте
В Павлодаре троих рабочих ударило током во время обрезки деревьев. В результате двое парней попали в реанимацию
У «Байконурэнерго» – главного в городе работников космодрома поставщика тепла, электроэнергии и горячей воды – арестовали расчетные счета
Под «фанеру» можно петь, а про фанеру – только кричать!
Снижение курса рубля может остро поставить вопрос о необходимости защиты внутреннего рынка Казахстана от потока дешевого импорта
Задал правовые рамки
Аким приходит вне очереди
«Арай» и Манхэттен – они, если честно…
У судов прибавится работы
«Марафон желаний» по новым правилам
Докторенок Алия
Свыше 4,2 млрд тенге задолжали казахстанские предприятия своим работникам
По главной улице с оркестром
Дома высокого давления
Распоряжение Главы государства
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан
Сельчане Алматинской области протестуют против планируемого сноса их домов
Уже в августе жители городов Павлодарской области получат повышенные счета за коммунальные услуги
Мощный ураган сорвал крышу с торгового дома в Павлодаре: есть пострадавшие
Итак, Астане – 25! Прекрасный возраст, и не только для города
Единственная женщина, совершающая прыжки с десантным парашютом «Мальва», считает работу сбывшейся мечтой
Нашей Астане к дню рождения приготовили множество самых разных праздничных мероприятий
В праздничные дни в Астане традиционно проходят концерты, фестивали, встречи с писателями, художниками
Человеческие останки нашли при замене труб в Костанае
Зрелищное шоу дронов пройдёт в Астане
Закончился ремонт на МАЭК
25-летие Астаны отмечают сегодня в Казахстане
IACA: высокая оценка казахстанской модели судебного администрирования
Алихан Смаилов посетил завод "KPI Inc." в Атырау
Минсельхоз дал прогноз развития саранчовых по Казахстану на 2023 год
Какую ответственность должны нести медики за врачебные ошибки? Об этом мы поговорили с экспертами
В Восточном Казахстане локализовали пожар  в лесу на третьи сутки
Ануар Сулейменов назначен заместителем председателя комитета госдоходов
Лукашенко поздравил Назарбаева с днем рождения
Каныбек Жумашев стал председателем комитета среднего образования
"Это город больших возможностей": Токаев об Астане
Президент выразил соболезнования семье Димаша Кудайбергена
Мажилисмены завалили руководство компании «АрселорМиттал Темиртау» неудобными вопросами
Задержанного вице-министра нацэкономики Ильяса Усерова сняли с должности
В Восточном Казахстане отмечают острый голод на инженерные и рабочие кадры
Задержанный покончил с собой в полицейском авто в Алматы
БАКАД запустили в Алматинской области
Информацию о загадочной смерти 19-летней актюбинки прокомментировала полиция
Тарифы на коммунальные услуги в Карагандинской области выросли в среднем на 25%
Прививать правильную идеологию будущим полицейским должны правильные люди
Найдено тело пропавшего сотрудника лесхоза в Абайской области
Спецоперация по захвату напавшего на сотрудников ДКНБ мужчины  прошла в Шымкенте
Спасённый пожарными Астаны оленёнок нашёл приют (видео)
Двух иностранцев нашли убитыми в доме в Каскелене
В стрессовом состоянии из-за изъятия скота, пораженного бруцеллезом, находится сегодня едва ли не все село Ленинское Аккайынского района Северо-Казахстанской области
Сотрудников Центра медицины катастроф отличают высокая готовность и самоотверженность
Высоко сижу, далеко гляжу
Саранчовое нашествие в Костанайской области: результаты мониторинга
В Атырау мужчина спустил бойцовую собаку на полицейских
Казахстанский авиаперевозчик запускает рейсы в Израиль
Курбан айт-2023: казахстанцы смогут совершить жертвоприношение онлайн

Читайте также

В честь народного любимца
Докторенок Алия
Глава государства дал акиму год на улучшение ситуации в сто…
По главной улице с оркестром

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]