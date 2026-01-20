Семейное хобби

Каражар – небольшой аул в 15 км от Баянаула, а необычным его делает невероятно красивая природа вокруг. Жемчужиной Казахстана называют эти мес­та северной кромки Казахского мелкосопочника, и неслучайно в 1985 году в Баянаульском районе был создан первый в стране национальный природный парк. Причудливые очертания здешних скал знакомы даже тем, кто здесь не был, – многочисленные открытки, плакаты, фотографии, видеокадры нередко используют для того, чтобы продемонстрировать туристический потенциал Павлодарской области. Но самые укромные и незаезженные места отлично знает житель Каражара Есен Жусупбаев. Он видит красоту везде и во всем, много лет фотографируя природу Баянаульского края. А последнее время особенной страстью для него стала съемка животных.

Есен с детства увлекался фотографией, переняв это хобби от отца и разделив со своими братьями и сестрами. С годами увлечение только крепло, черно-белую советскую фотографию сменили цифровые технологии, открывшие новые возможности для съемки природы, например, мощный зум-объектив, благодаря которому можно «поймать» чутких архаров на расстоянии в несколько километров. Да и старшим сыновьям Есена передалась эта любовь к кадру. И теперь уже они учат новому своего папу.

– Недавно наш второй сын Аман купил себе новую модель дрона, а прежний отдал мне. Честно, сначала я боялся летать – переживал, что сломаю, неделю не подходил. Но семья настояла (Есена в его творчестве всегда поддерживает супруга Зура, с которой они воспитывают шестерых детей. – Прим. авт.), и после трех дней тренировок начал пробовать и такую видео­съемку. Аман с дрона снимал невероятные виды, не раз попадали в кадр лоси, гуляющие в предгорьях, это и меня сподвигло, – рассказывает Есен Жусупбаев.

Лось – самое крупное копытное животное из семейства оленевых, обитающих в Казахстане. В Баян­аульском нацпарке они живут постоянно и не мигрируют. Правда, их присутствие на этой территории официально фиксируется только с 1985 года, при этом в последние годы численность популяции выросла. Точных цифр ученые не называют, ориентируются на 90 животных. По данным нацпарка, лоси предпочитают пастись в заболоченных, тростниковых и камышовых местах, питаются корой тополя и можжевельником, растущим в горах. Их часто можно встретить в высокогорных районах возле сел Куркели, Жаяу Муса, Каражар, на перевале Жалантос, в местностях Мырзашокы и вблизи пещеры Коныр-Аулие.

Высота этого дикого животного достигает двух метров, вес около 600 кг. Окрас зимой темно-коричневый, летом буроватый. Гигант хоть и травоядный, но далеко не безобидный. Копыта на передних ногах настолько острые, что это позволяет использовать их как оружие при защите – лось способен проломить череп серому волку или вспороть ему брюхо.

Вас снимает скрытая камера

Лось – частый герой сюжетов отца и сына из Каражара, в том числе и благодаря дрону. Но вот сформировать самую разнообразную зоогалерею Есену помогла фотоловушка. Мужчина хорошо изучил родные края, поэтому со знанием дела выбирает места, где удачно размещать это оборудование, например, вблизи лосиных троп.

– Мои походы в горы – это не экстремальный туризм, к которому нужна специальная подготовка. Обычная одежда, обычная обувь, главное – уметь рассчитывать свои силы на обратную дорогу, – продолжает мой собеседник.

На вопрос, зачем он так часто ходит в горы, Есен отвечает без раздумий: «В горах мир становится тише, а душа – спокойнее». И добавляет, что об этом его регулярно спрашивают в том числе и односельчане.

– У нас в ауле в лес и горы никто просто так не ходит – или за дровами, или скотину искать. А мы с Аманом не самые нормальные жители, – с улыбкой говорит Есен, хотя добавляет, что и его увлечение возникло не на пустом месте. – Всегда была житейская необходимость ходить в горы, например, мы ежегодно собираем там малину, ведь ягоды – тоже подспорье для каражарцев. А фотоаппарат просто всегда был со мной. Постепенно эти походы по ягоды превратились в походы за кадрами. У каждого свой кайф – кто-то расслабляется в бане, кто-то ищет радость в спорте, а моя слабость – это горы, скучаю по ним, если не хожу. Никакой научной деятельности не веду, просто мои наблюдения дарят мне эмоции.

Чтобы их было больше, фотограф старается выбирать новые маршруты и локации. Фотоловушку устанавливает на две недели, и, если где-то она дала особенно интересный результат, например, зафиксировала большое семейство лосей, Есен возвра­щается сюда снова, но другим путем. В его коллекции фотографий, сделанных обычной камерой или фотоловушкой, также множество птиц и мелких животных: сурков, лис, корсаков, зайцев. Пугливые краснокнижные архары близко к себе человека не подпустят, их, в принципе, трудно встретить – они обитают выше в горах, но фотоловушка каражарца поймала и этого горного барана.

Вот это шок-контент!

«Два баянаульских архара не поделили территорию. Встретились взглядами, сцепились рогами, каждый отстаивал свое. Но в этой борьбе не было зла – только инстинкт, сила и уважение. В итоге – компромисс. Каждый пошел своей дорогой. И каждый нашел свою вершину», – подписи, которыми Есен сопровождает свои фото и видео в соцсетях, чаще всего лаконичны, но по ним легко понять, что для автора это не просто контент.

Впрочем, кое-что Есен и сам называет шок-контентом. Две недели из жизни Баянаульского государственного национального природного парка, заснятые на фотоловушку в конце августа 2025 года, подарили любителю природы встречу не только с архарами и лосями, но и с оленем. Вот уж кого не ожидал увидеть Есен в окрестностях Каражара, так этого рогатого красавца. Кадры не оставляют сомнений – все же оленя с лосем не спутать. Между тем такой вид прежде даже не упоминался в справочной литературе о фауне нацпарка.

– У меня было столько радости, как будто я живого динозавра обнаружил. И теперь идея фикс – вновь его поймать. Ведь мне даже местные лесники не поверили, если бы не съемка. Может, это был какой-то проходящий, мигрирующий олень, но вдруг они здесь обоснуются. Такого отрицать нельзя, потому что природа меняется, – рассказывает фотограф.

По его словам, климат за несколько последних десятилетий стал теплее, что привело и к изменениям фауны. Есену Жусупбаеву есть с чем сравнивать – он родился и вырос в Каражаре, как и его отец и дед.

– Взять тех же лосей. Аман на одном из своих видео с дрона насчитал сразу 17 особей, а между тем в моем детстве я ни разу не слышал даже рассказа о лосях. Мы, как и сегодня, также ходили в горы по ягоды, но никогда не встречали сброшенных рогов. Известно, что взрослые самцы ежегодно после гона в декабре-январе сбрасывают рога. А вот за последние годы мне удавалось найти очень интересные экземп­ляры – самый крупный весил шесть килограммов. Представляете, за год они выращивают у себя на голове по 10–12 килограммов! Тех же сайгаков в наших краях не было, а в прошлом году мы с Аманом в шести километрах от аула снимали стада в 500 и даже до 1 000 голов, – рассказывает Есен Жусупбаев.

Ученые нацпарка тоже в прошлом году признавали – территорию Баянаульского края заселяют новые виды, ранее нехарактерные. Опасный паук каракурт облюбовал территорию возле озера Торайгыр и не распространяется дальше только потому, что популяцию сдерживают сотрудники нацпарка.

– Думаю, дело времени – и на других участках района мы увидим этого паука. Хотя такой встречи не хотелось бы. А вот кого я мечтаю снять на фотоловушку, так это волка и рысь. Они у нас водятся давно. И мне удавалось вживую с ними встретиться, но это очень скрытные и быстрые животные – камеру даже вытащить не успеваешь, – признается фотограф.

Он щедро делится увиденным и пойманным в кадр с казахстанцами в своих соцсетях. В ответ получает слова благодарности – природа родной страны соотечественников восхищает. Благодаря Всемирной паутине Есен нашел единомышленников и новых друзей, которые после приезжали в Каражар, не ограничиваясь онлайн-знакомством. Например, организатор туров Мирас Ахметкалиев способствовал приезду сюда экспедиции журнала National Geographic Qazaqstan, невероятные кадры не раз снимал здесь известный блогер-дронщик Талгат Бекмагамбетов.

Все-таки в Баянаульском районе есть на что посмотреть, не только в курортной зоне у озера Жасыбай. И потому Есен Жусупбаев на своей странице в «Инстаграме» приглашает казахстанцев приехать в Каражар, чтобы сходить вместе с ним на фотоохоту, полюбоваться природой, насладиться видом из панорамного окна его дома, сидя за чаем со свежими баурсаками, испеченными Зурой…