– После многих лет работы на СТО я вышел на пенсию и стал больше времени проводить в Интернете, – вспоминает Юрий Турханович. – И вдруг наткнулся на ролик о плетении из ивовых прутьев. Попробовал, получилось. С тех пор занимаюсь этим ремеслом: учусь, участвую в мас­тер-классах, узнаю все больше, все глубже погружаюсь в искусство лозоплетения.

По профессии Юрий Турханович автомеханик по кузовным работам.

– На СТО меня называли кузовой, – смеется мастер. – А теперь я плету кузова, и снова кузовой!

Только теперь кузова не автомобильные, а корзины, мебель и предметы быта.

Руки умельца под стать характеру – неспешные, точные, уверенные. Для работы ему нужен небольшой, но продуманный набор инструментов: шило, штангенциркуль, секатор, ножи. А каждое изделие начинается с правильного материала, того самого сырья – лозы, которую нужно не только найти, но и тщательно подготовить.

– Ходить надо по речкам, по болотам, резать прут, – рассказывает Юрий. – Рядом с поселком скот пасут круглый год, и он все ­выедает. Приходится ехать далеко. А весной, если не успеешь вовремя собрать лозу, пастухи сжигают сухостой, и молодая ива вместе с ним сгорает.

Тайна ивового прута

Ива – дерево удивительное. ­Быстрорастущая, гибкая и живая, она веками служила человеку. В природе встречается больше сотни видов ивы, но для работы подходят лишь немногие: белотал, краснотал, козья ива и чернотал – ракитник. Именно их ровные, длинные побеги становятся будущей корзиной, креслом или вазой.

После сбора сырье необходимо проварить не менее восьми часов, затем расщепить, зачистить и высушить. Только потом можно приступать к плетению. Даже прос­тая корзинка требует нескольких дней труда, ведь на каждом этапе важно соблюсти баланс гибкости и прочности прута.

– Нужно знать, когда лоза готова к плетению, – объясняет Юрий Турханович. – Она не должна быть пересушенной, но и не слишком влажной. Тогда она ровно ложится между прутьями и через пару-тройку зимних вечеров превращается в красивую корзину.

Чтобы не зависеть от прихотей природы, мастер решил выращивать иву у себя в усадьбе.

– Посадил несколько деревьев и выращиваю свою лозу, – говорит он. – Получается сырьевая рощица.

Плетение, как и ткачество, сопровождает человечество тысячи лет. Археологи находили плетеные предметы даже в гробнице Тутанхамона – стулья и шкатулки, сохранившиеся спустя века. По сути, принципы плетения почти не изменились: нужны лишь лоза, руки и вдохновение.

Сегодня плетеные вещи переживают ренессанс. Натуральные материалы, уют и легкость – то, чего многим не хватает в эпоху пластика.

– Сделанное своими руками изделие всегда теплое, – говорит Юрий Турханович. – Оно живое. Когда люди берут в руки корзину, они это чувствуют.

И действительно, изделия мас­тера не залеживаются.

– Покупают, заказывают через друзей, по телефону, иногда просят сделать по эскизам, – делится супруга мастера Людмила Ильи­нична. – Наши вещи уже есть за границей: в Германии много корзинок, в Сингапуре заказывают кое-что. По Казах­стану тоже отправляем – в Алма­ты, Риддер, Барнаул, и по России тоже.

Плетеная красота и философия простоты

Главная гордость любого лозовика – хорошо сделанная корзина, такая, что в хозяйстве любому человеку пригодится. Простая, но в то же время выразительная. Настоящий грибник не возьмет по грибы полиэтиленовый пакет, разве ж это будет грибная охота? Есть корзины для картофеля и овощей, для уборки травы. Есть корзины даже для домашних любимцев – «кошкины дома», уютные зоны комфорта для питомцев.

Мастер показывает легкое крес­ло-качалку, аккуратно оплетенное светлой лозой.

– Такое изделие делается не сутки, а недели, – объясняет Юрий Кожебердинов. – Главное – точно подготовить материал и знать схему. Как и в любом ремесле, точность рождает красоту.

Сегодня лозоплетеную мебель можно встретить в ресторанах, отелях, даже в офисах. Она легкая, экологичная и удивительно стильная.

– Энергия лозы особенная, – говорит наш герой. – Она несет спокойствие. Не зря раньше лозо­ходцы использовали иву для поис­ка воды. Говорят, лоза передает земную силу.

Дом, где живет гармония

Супруги Кожебердиновы ­вместе уже более полувека. Людмила Ильинична не только помогает мужу, но и создает вокруг их дома красоту. Ее руками оформ­лен настоящий итальянский дворик – с зеленым газоном под старым деревом, коваными скамейками, чистыми дорожками и цветниками.

За оградой журчит пруд, где живут рыбы.

– Я люблю посидеть у воды с удочкой, – улыбается Людмила Ильинична. – Рыбалка – это не только улов, это отдых и покой.

На участке растут орехи – фундук и грецкий, что редкость для здешних мест.

– Конечно, нелегко жить с увлеченным человеком, – признается супруга мастера. – Но мы умеем ладить. Более пятидесяти лет прожили в согласии, вырастили детей, радуемся теперь уже их потомкам. Самое большое счастье – просыпаться и знать, что рядом близкие люди.

Юрий и Людмила Кожебердиновы живут просто, но красиво: в мире, где все дышит гармонией. Их лозовые изделия – это не просто ремесло, а философия жизни, где каждый прутик, как ниточка судьбы, вплетен в большое полотно человеческой доб­роты, труда и вдохновения.

Плетение – искусство, которое невозможно забыть. Оно живет в каждом человеке, стоит лишь начать. Ведь даже ребенок, сплетающий венок из одуванчиков, повторяет древние движения, известные еще тысячелетия назад. В этом глубинная связь поколений, людей и природы.