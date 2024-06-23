Лучники Казахстана одержали историческую победу на Кубке мира
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В финале наши соотечественники оказались сильней представителей Великобритании, передает Kazpravda.kz
На проходящем в Анталье третьем этапе Кубка мира в смешанных соревнованиях по стрельбе из блочного лука казахстанская пара Андрей Тютюн и Адель Жексенбинова заняла первое место, одолев в финале соперников из Великобритании.
1.Казахстан
2.Великобритания
3.Италия
В финале наши соотечественники оказались сильней представителей Великобритании - 158:155.
Андрей Тютюн занимает 19-е место в мировом рейтинге, Адель Жексенбинова — 51-е.
Это вторая награда Казахстана на соревнованиях Кубка мира в стрельбе из блочного лука. В апреле бронзовым призером становилась женская сборная РК.