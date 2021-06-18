Угораздило меня заболеть. Причем не простудой какой, а злющим гриппом. Старший сын удружил – принес из летней школы. Вот и поплатилась безжалостная мать, не дающая детям роздыху.



То, что нас так «накроет», ничего не предвещало. Ну, пошмыгал сын носом, мало ли, может, пыль попала, пока гулял. А вот утром стало ясно: школа отменяется как минимум на несколько дней. Следом заразу подхватил младший. Меня скрутило еще через день.



По сути, рядовое событие, с кем не бывает, скажете. Но, правду сказать, болеем мы редко, может, пару раз в год той самой простудой. А тут грипп, который выбил из колеи.



Тут же всполошились родственники – «это «корона». Стали гнать на анализы. Привела доводы: насморк у нас ручьем, какая уж тут «корона».



«Тогда пейте лекарства», – потребовала родня. Тут коса тем более нашла на камень. Глотать ацикловир, еще парочку противовирусных, жевать таблетки от ангины, мазать йодную сетку и параллельно принимать живые бактерии для правильной перис­тальтики у нас не принято. Было когда-то такое, да когда дети были совсем маленькими, а мы, молодые родители, «плавали» в симптомах и готовы были купить любую штукенцию, расхваленную врачом или рекламой. Когда у трехлетнего ребенка взлетает температура до 39, согласишься на все.



Потом, чуть освоившись в мире материнства и нащупав адекватные источники информации, я перестала относиться к аптекам как к супермаркету. Врач выписал 3 препарата от горла? Так, почитаем, какой из них действительно поможет, а какой – для жертв маркетинга. Да и перестали мы ходить к педиатру всякий раз: просматриваются знакомые симптомы – в запасе остались назначения прошлых посещений.



Сейчас в ассортименте у меня всего ничего: «пшикалка» для горла со старым добрым стрептоцидом, «промывалка» для носа, жаропонижающее да небулайзер. Еще от аллергии – у нас это актуально. Все противовирусные, иммуномодулирующие давно не покупаются. Что крайне беспокоит моих родственников и знакомых, считающих меня противником фармакологии.

Нет, я отнюдь не сторонюсь врачей и таблеток, тем более хороших. И прививки мы ставим, и каждый год дружной компанией приходим к знакомому узисту на обследование. Правда, детей привести еще можно, а вот мужа – с трудом затянешь. И анализы мы сдаем ежегодно, просто для самоконтроля.



И уж тем более я не состою в секте адептов «помним, что дети до 6 лет не болеют, все недуги у ребенка – от неправильного поведения родителей и непринятия ими себя». И в психосоматику я не верю, хоть ты тресни. Я верю врачам, к которым ты приходишь перепроверить рецепт, выписанный в поликлинике: «Да это же обычный вирус, зачем антибиотики!» Я верю врачам, которые пишут «честные» назначения из действительно рабочих препаратов и подсказывают: дротаверин – это та же но-шпа, только в 10 раз дешевле, а эти капли для носа можно не покупать – обычная гомеопатия. И дело тут не только в пустой трате денег (хотя стоят подобные «фуфломицины» обычно немало, и платить за эффект плацебо желания нет), а в том, что просто так пить серьезные препараты – зачем этот риск?



Спросила знакомую, педиатра по профессии: зачем вы, участковые врачи, всем подряд выписываете антибиотики? Привела к вам мама болезненного пацаненка, например, с очевидной простудой, а вы ему бац – и антибиотик пенициллиновой группы. Ответ поразил: «Я же вижу, что мама не будет соблюдать рекомендации вроде полоскать горло и проветривать дома, проще сразу что-то посильнее. Она же потом сама ко мне придет уже с воспалением легких и скажет, что это я запустила ребенка».

И вот тут даже не поспоришь. Наши люди просто обожают лечиться, и им действительно проще накупить лекарств, пройти курс уколов и быть уверенными, что груда коробочек уж точно сделает их здоровее.

