Фото Агадила Рысмахана

Глава региона Ербол Карашукеев поздравил более 4 тысяч представителей сферы с профессиональным праздником, выразив им благодарность за вклад в развитие духовности и сохранение национальных ценностей.

– Как отметил Президент страны Касым-Жомарт Токаев, чем выше уровень культуры в обществе, тем более просвещенным становится его сознание. Сегодня в стране реализуются масштабные мероприятия, направленные на модернизацию культурной среды и воспитание молодежи. Искусство — великое богатство народа. Выражаю благодарность всем хранителям этого богатства. Пусть ваш труд приносит благо обществу и становится опорой духовного развития, – сказал Ербол Карашукеев, пожелав творческих успехов и благополучия представителям отрасли.

На развитие культурной сферы в текущем году выделено 16,5 млрд тенге, что на 1,2 млрд тенге больше, чем в прошлом. Ведется строительство 16 объектов культуры, что вдвое больше по сравнению с предыдущим годом. Как отметил аким области, это шаг к укреплению культурной инфраструктуры и расширению доступа к искусству в населенных пунктах. Такие объекты открывают людям возможность раскрывать свой творческий потенциал и обогащают духовную жизнь региона. Ербол Карашукеев также высоко оценил успехи жамбылских артистов на международных и республиканских творческих конкурсах.

Ряд работников отрасли отмечен государственными и ведомственными наградами. Так, артистка областного казахского драматического театра имени А. Токпанова Майра Алимбетова удостоена ордена «Құрмет». Профессиональному исполнителю Кахарману Ильясу вручили благодарственное письмо Президента РК и знак «Алтын Барыс». Медалью «Ветеран труда» отмечен председатель Жамбылского районного совета ветеранов Бакыт Сырлыбаев. Нагрудным знаком «Отличник культуры» награждены сотрудник Дома культуры имени аль-Фараби в Байзакском районе Панабек Ахметов и светотехник областного драмтеатра Муратбек Исаев. Кроме того, отличившимся в работе вручены почетные грамоты и благодарственные письма акима области. Еще ряд сотрудников за значительный вклад в развитие отрасли отмечен денежными сертификатами.

С поздравлениями выступили руководитель областного управления культуры и развития языков Ерлан Жунисбай и председатель областного филиала отраслевого профсоюза работников культуры, спорта, туризма и информации Дуйсенали Быкыбаев.

Гостям представили национальные виды спорта, выставку галереи, библиотек и музеев, а также театрализованное представление, отражающее богатство традиций и культурного наследия народа.