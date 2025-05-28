В преддверии векового юбилея труппа одного из старейших театров страны привезла в Улытау пять спектаклей. И каждый из них был очень эмоционально воспринят – зрители плакали во время просмотра знаменитой постановки «Кыз Жибек», пели вместе с актерами в «Цыганской серенаде».

Казалось, любовная история красной нитью проходит через все истории, которые алматинский театр представил жезказганскому зрителю, но все же выбор художественного совета опирался не на романтику. О репертуаре гастрольного тура, грядущем юбилее и планах на будущее рассказал директор театра, заслуженный деятель РК Еркин Жуасбек.

– В 2026 году наш театр отметит 100-летие, и в преддверии знаменательной даты труппа дает гастроли в Казахстане, – отметил он. – Благодаря программе поддержки Министерства культуры и информации сейчас в здании театра идет капитальный ремонт. Но мы время зря не теряем: готовимся к празднованию юбилея, а заодно знакомим казахстанских и зарубежных зрителей с нашим репертуаром. В прошлом году побывали в Кыргызстане, Узбекистане и Каракалпакстане.

Гастрольный тур включает семь областных центров Казахстана. До Жезказгана театр с успехом выступил в Караганде.

– В каждый регион мы привозим разный репертуар, – рассказывает Еркин Жуасбек. – Решение принимает художест­венный совет. К примеру, в истории, рассказанной в спектакле «Мөлдір махаббат» («Светлая любовь»), созданном по произведению Сабита Муканова, все события происходят здесь, рядом – в Тургае, Кызылорде. В активе театра – 70 спектаклей, почему бы не привезти спектакль, события в котором разворачиваются в этой части страны?

Конечно же, отметил директор, любое повествование на сцене невозможно представить без романтической линии – театр без любви не может существовать, а заодно он затрагивает другие проблемы – социальные, экономические... В «Светлой любви», с одной стороны, речь идет о любви, а с другой – затрагиваются темы становления советской власти, коллективизации, голода.

– Главный герой начинает терять себя, потому что политика советской власти становится жестче, начинаются репрессии, развертывается война сына против отца, – поясняет Еркин Жуасбек. – Роман Сабита Муканова ранее был очень популярным, да и сейчас не теряет своей актуальности. Отсюда такой интерес к драме – все билеты были распроданы заранее. Это был не просто аншлаг – в проходах выставляли дополнительные стулья. Впрочем, мест не хватало и на другие спектакли.

Потрясающая постановка легендарного спектакля «Кыз Жибек», конечно же, тоже не оставила зрителей равнодушными. Игра актеров, их эмоции, невероятный вокал и потрясающая игра очень впечатлили жезказганцев.

– Сценический вариант произведения был приостановлен до того, как его поставили в жезказганском театре имени Кожамкулова в 1990-х годах, – рассказывает Еркин Жуасбек. – Почему? Потому что в свое время был снят художественный фильм. В Жезказгане работала сильная труппа во главе с художественным руководителем Жанатом Хаджиевым. И здесь, на маленькой сцене, его постановка «Кыз Жибек» стала вторым сценическим рождением спектакля. Она затмила многие другие – драматические и даже оперные. Кожамкуловцы включили в драму арии знаменитого композитора Евгения Брусиловского. Так и родился уникальный спектакль.

Спустя годы молодые режиссеры Казахского национального драматического театра им. М. Ауэзова, следуя замыслу Жаната Хаджиева, представили свой вариант знаменитого спектакля. Несомненный плюс состоит в том, что все арии, песни на сцене исполняются актерами вживую.

– Основная тема спектакля построена на любовном треугольнике, – отмечает директор алматинского театра. – Как правило, третий лишний всегда изображался злодеем. Однако уникальность этой постановки также в том, что в этой истории учли чувства Бекежана – соперника Толегена в любви к Кыз Жибек. Он тоже имеет право любить, и хотя в конце концов Бекежан убивает главного героя, он тоже страдает. Жанат Хаджиев сумел «вытащить» тонкую линию конфликта и представил зрителю прекрасную историю.

Музыкальная фантазия «Цыганская серенада» – один из самых известных спектаклей в исполнении алматинцев. Он идет уже почти четверть века и каждый раз собирает полный аншлаг.

– С одной стороны, речь идет о реальных людях – известном композиторе Шамши Калдаякове, а с другой – было или не было происходящее, никто не знает, – отмечает Еркин Жуасбек. – Пес­ня Шамши Калдаякова «Цыганская серенада» известна и любима всеми казахстанцами. И в свое время многие гадали, как у композитора-казаха могла родиться такая душевная вещь, если он не был влюблен в цыганку? Так начали рождаться легенды вокруг произведения. А спектакль популярен у зрителя, потому что в нем есть и трогательная история любви, и любимые всеми песни.

Гастрольный тур в Жезказгане алматинский театр завершил экспериментальным спектаклем на тему любви.

– Эта постановка построена на активном участии зрителей, их диалоге с актерами, – говорит Еркин Жуасбек. – За два месяца до приезда мы начали собирать письма на тему «Как вы понимаете любовь» – по почте, через Интернет. Самые интересные зачитываются актерами со сцены, авторы приглашаются на сцену, начинаются дебаты. Молодежная музыка, непринужденная атмосфера. Знаете, такие интерактивные спектакли очень популярны. На одном из них в Алматы молодой человек сделал предложение руки и сердца своей девушке, а другой поспособствовал знакомству пары, которое привело к любви.

В театре поддерживают идеи молодежи, а также творческие их цели – каждый может сыграть в спектакле любимого героя. Как говорится, если хочешь показать Гамлета, докажи, что ты принц Датский, и спектаклю – быть!

– Каждый актер – творческая душа, – отмечает Еркин Жуасбек. – Мы хотим, чтобы его мечты были реализованы. Чтобы человек не потерял страсть к профессии. Для артистов гастроли – большое событие, праздник, возможность показать свое искусство в другом городе, стране. В нашей творческой труппе 80 человек, 40 из них при­е­хали в Жезказган. Другая половина ранее выступала в Караганде. Таким образом, каждый наш актер получает возможность показать себя.

Актеры по сути своей пилигримы – кочевники, поясняет он. Поэтому в такие моменты они чувствуют себя счастливыми, но это и большая ответственность. В памяти Еркина Жуасбека – гастрольный бум, который случился в 2003 году после 10 лет затишья.

– В 1990-х было очень тяжело, – рассказывает он. – Гастролировать оказалось невозможно без финансирования, поддержки. В 2003-м, как только начала действовать программа субсидирования гастрольной деятельности, наша труппа поехала в Омск (Россия) на 10 дней. Тогда мы побывали и во многих городах Казахстана, а сам тур продлился 56 дней. Поехали все – и молодежь, и старшее поколение. Так истосковались по гастролям, что рады были даже старенькому автобусу, который вез нас по бездорожью.

После двух месяцев в пути труппа возвращалась счастливая, полная энергии, а в конце пути – на берегу озера Балхаш – всем раздали зарплату.

– Так что домой актеры возвращались хоть и уставшие, но при деньгах и с хорошим настроением, – вспоминает Еркин Жуасбек.

К 100-летию именитого театра здание, где он размещается, будет реконструировано. И артисты достойно примут гостей с четырех континентов, которых ждут на Всемирный театральный фестиваль в честь юбилея.