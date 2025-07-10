Ранее участковый инспектор вынес мужчине защитное предписание. Поводом стало навязчивое поведение: бывший супруг регулярно пытался выйти на контакт с женщиной, с которой давно развелся. Несмотря на то что она категорически отказалась от продолжения общения, экс-супруг игнорировал требования предписания и продолжал домогательства.

Когда суд назначил разбирательство по делу о нарушении административного законодательства, мужчина просто на него не явился. Тогда по решению суда был организован его принудительный привод. Но и тут он не подчинился: при попытке доставить его в суд мужчина оказал сопротивление сотрудникам полиции.

В итоге на него составили протокол по части 1 статьи 667 Кодекса об адми­нистративных правонарушениях – неповиновение законным требованиям сотрудников правоохранительных ­органов. В суде мужчина признал свою вину. Районный суд вынес постанов­ление: 8 суток административного ареста. Пока оно не вступило в законную силу.

Между тем его действия могут трактоваться и как нарушение условий защитного предписания. Материалы собраны и направлены в уполномоченные органы для дальнейшего реа­гирования.