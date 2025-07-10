Любовь вопреки закону Свежий выпуск 10 июля 2025 г. 0:00 575 Андрей Кратенко собственный корреспондент по СКО Попытка восстановить отношения с бывшей супругой закончилась для 27-летнего жителя села Новоишимское Северо-Казахстанской области административным арестом. Он получил восемь суток за сопротивление полиции. Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney Ранее участковый инспектор вынес мужчине защитное предписание. Поводом стало навязчивое поведение: бывший супруг регулярно пытался выйти на контакт с женщиной, с которой давно развелся. Несмотря на то что она категорически отказалась от продолжения общения, экс-супруг игнорировал требования предписания и продолжал домогательства. Когда суд назначил разбирательство по делу о нарушении административного законодательства, мужчина просто на него не явился. Тогда по решению суда был организован его принудительный привод. Но и тут он не подчинился: при попытке доставить его в суд мужчина оказал сопротивление сотрудникам полиции. В итоге на него составили протокол по части 1 статьи 667 Кодекса об административных правонарушениях – неповиновение законным требованиям сотрудников правоохранительных органов. В суде мужчина признал свою вину. Районный суд вынес постановление: 8 суток административного ареста. Пока оно не вступило в законную силу. Между тем его действия могут трактоваться и как нарушение условий защитного предписания. Материалы собраны и направлены в уполномоченные органы для дальнейшего реагирования. #суд #арест