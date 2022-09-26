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Люди и станки
Рысбек Жантыкеев

В Астане завершился Х международный форум машиностроителей Казахстана.

С приветственным словом к участникам форума обратился Глава государства Касым-Жомарт Токаев. Президент отметил, что отечественное машиностроение вносит весомый вклад в экономическое развитие республики. Государством, в свою очередь, осуществляются всесторонние меры отраслевой поддержки. Отрадно, что казахстанские машиностроители успешно выходят на внешние рынки.

По оценкам экспертов, за время своего существования форум стал уникальной платформой для развития кооперационных связей и главным отраслевым событием в сфере индустрии.

Нынче его международный статус был подтвержден учас­тием машиностроительных компаний 17 стран из ближнего и дальнего зарубежья. Среди них – представители известных брендов из России, Турции, Беларуси, ФРГ, Италии, Франции, Швеции и других государств. В целом участниками форума стали 242 компании-производителя. В нынешнем году он прошел под девизом «Машиностроение Казахстана – вызовы нового времени!».

Принявший участие в этом отраслевом событии Премьер-министр РК Алихан Смаилов отметил, что Правительство намерено продолжать политику, направленную на поддержку отечественных производителей. Важнейшая задача машинострои­телей – увеличение казахстанского содержания.

В рамках форума на базе
ЭКСПО-городка состоялась меж­дународная выставка машин и станков. В ее экспозиции была представлена продукция 242 производителей. Отрадно, что до половины из них – казахстанские.

На входе в выставочный павильон гостей встречала шеренга новой, сверкающей крас­кой техники: автомобилей, тракторов, прицепных машин. Далее глазам предстал огромный выбор всевозможных машин, агрегатов, оборудования и запчастей к нему от машиностроительных предприятий. В их числе – автомобильная, тракторная и горная техника, станки для металло- и деревообработки, сварочных работ (операции выполняет робот), а также аппараты, использующие аддитивные технологии и промышленную
ЗD-печать, механизмы и установки для горно-металлургического комплекса, химической промышленности, фармацевтики и других отраслей.

Представлен был также детский автобус. Это очень востребованное для нашей страны автотранспортное средство начали собирать в Караганде. Модель принадлежит китайской компании-производителю, имеющей мировую известность.

Правда, до начала серийного запуска наши конструкторы эту модель частично модернизировали, сделав более комфортной и безопасной для школьников. В салоне 20 мест для маленьких пассажиров и одно для сопровож­дающего. Есть ремни безопаснос­ти и тревожные кнопки для сигнала водителю, видеонаблюдение в салоне и снаружи.

Новенькие симпатичные автобусы уже колесят по дорогам нескольких областей. На сегодня этих «бусиков» выпущено немного, однако с каждым днем объемы их производства будут нарастать.

Не меньше школьных автобусов важна для страны и сельхозтехника отечественной сборки, представленная на выставке ТОО «КАИК» («Казахстанская агро-инновационная корпорация»). В ее цехах ведется сборка известных тракторов «Беларус», различных видов навесной сельхозтехники: бороны, плуги, культиваторы, плоскорезы, измельчители...

В целом кокшетауские машиностроители выпускают в год до пяти тысяч единиц различной техники. В том числе до 300 тракторов. Все они быстро раскупаются казахстанскими аграриями.

В степном Казахстане есть два завода, где строят морские корабли и катера. Речь идет об АО «Уральский завод «Зенит» и АО «НИИ «Гидроприбор».

Со стапелей первого сходят корабли для военно-морского флота республики. Последний из таковых – ледокольный буксировщик «Кажымукан». Он будет прокладывать фарватер во льдах северной части Каспия.

Пограничные катера «Сапсан», «Шағала» и «Қарлығаш» тоже созданы руками кораблестрои­телей «Зенита». Родственное предприятие «Гидроприбор» специализируется на выпуске морских судов малого водоизмещения, передвижных станций для водолазных спусков и другой востребованной продукции.

...Экскурсия по рядам выставочного павильона, общение с представителями компаний, презентующих свою продукцию, убедили в том, что машинострои­тели настроены на конструктивное сотрудничество, расширение партнерских связей и кооперацию.

Нет сомнений в том, что десятый, юбилейный форум был очень полезен отечественным машиностроителям, дав мощный импульс их дальнейшей деятельности.

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