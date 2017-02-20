Лыжница принесла Казахстану первую медаль на Азиаде-2017

Казахстан выиграл первую медаль на Азиатских играх-2017, проходящих в японском Саппоро, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на sports.kz
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Елена Коломина стала второй в спринтерской гонке классическим стилем. Золотую медаль выиграла китаянка Дандан Ман с результатом 3:48.29, третье место заняла австралийка Кэйси Райт (+10.49).
Другие представительницы нашей страны – Ангелина Шурыга,Тамара Эбель и Марина Матросова приняли участие в утешительном финале Б, где заняли, соответственно, первое, второе и четвертое места.
Напомним, VIII Зимние Азиатские игры стартовали
19 февраля. На играх будут разыграны 64 комплекта медалей в 11 видах спорта. Казахстан представлен 116 спортсменами.