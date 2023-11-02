Магнетизм музыки Назиба Жиганова

В рамках приграничного сот­рудничества налажено как социально-экономическое, так и культурно-гуманитарное взаимодействие между Казахстаном и Татарстаном. Его главная ценность, живой мост между странами – люди. И Назиб Жиганов, родившийся в Уральске и продолживший свой творческий путь в России, – один из многочисленных символов совместной многовековой истории стран-соседей.

Назиб Гаязович – человек с интереснейшей судьбой, личность, обладающая необыкновенным магнетизмом. Он родился 15 января 1911 года в Уральске. Рано потеряв родителей, воспитывался в детском доме, и уже тогда в его душе зародился интерес к поэзии, литературе, народному творчеству и музыке. Страстная любовь к ней и прирожденное дарование привели талантливого юношу в стены Московского музыкального техникума, а затем и в консерваторию, куда его зачисляют сразу по двум специальностям – виолончели и композиции.

Будучи студентом, он создает огромное количество произведений для фортепиано, в которых ярко проявляет творческую индивидуальность. Тогда же им написана первая симфония.

Творения композитора способствовали развитию оперы, балета, симфонических жанров в татарской музыке. Его стиль характеризуется национальной самобытностью, основанной на традициях русской и мировой музыкальной классики. Назиб Жиганов выступил инициатором создания Казанской консерватории, средней музыкальной школы при ней, Государственного симфонического оркестра, сыграв ведущую роль в формировании системы профессионального музыкального образования в Татарстане.

Как отметила в Приветственном адресе художественный руководитель фестиваля-конкурса «Музыкальное искусство татарского народа – культурное достояние России» Фира Исаева, сегодня творческое наследие выдающегося композитора вызывает живой интерес, а фестиваль становится культурно-просветительским мероприятием, способствует межкультурному сотрудничеству народов.

Онлайн-привет гостям вечера передал и сын композитора, поэт, сценарист и продюсер Иван Жиганов. В числе гостей вечера были руководитель управления общественного развития ЗКО Гульжанар Шукеева, вице-консул РФ в Уральске Хаджимурат Атмурзаев, председатель Татарского культурного центра Флюра Миликеева, а также руководители этнокультурных объединений АНК ЗКО, молодежь.