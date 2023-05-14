Махмуд Сабырхан завоевал второе золото на ЧМ-2023 по боксу

Казахстанский боксер Махмуд Сабырхан успешно выступил в финале чемпионата мира-2023 по боксу в Ташкенте (Узбекистан), передает Кazpravda.kz со ссылкой на Дирекцию развития спорта РК.

Фото пресс-службы Дирекции развития спорта

В категории до 54 кг казахстанец бился с местным боксером Ойбеком Джураевым (Узбекистан). Махмуд отправил соперника дважды в нокдаун и единогласным решением судей признан победителем.



Отметим, что на пути к финалу он выиграл у представителей Кубы, Ганы, Индии и Венгрии.

Напомним, что ранее Санжар Ташкенбай (до 48 килограммов) выиграл золотую медаль. Дулат Бекбауов (до 67 килограммов) стал серебряным призером.