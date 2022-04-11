Фото: rg.ru
В мире
Макрон и Ле Пен вышли во второй тур президентских выборов во Франции

Во Франции прошел первый тур президентских выборов. По данным экзитполов, во второй решающий тур выходят действующий президент Эмманюэль Макрон, который набрал 28,1 процента голосов, и лидер правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен с 23,3 процентами, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Rg.ru.

Третья позиция - у кандидата от левой партии "Неподчинившаяся Франция" Жан-Люка Меланшона (20,1 процента). Как и на прошлых выборах 2017 года, ему не удалось пробиться во второй тур.

Аналогичная судьба постигла основателя нового радикального движения "Реконкиста" Эрика Земмура (7,2 процента), который еще несколько месяцев тому назад считался серьезным претендентом на Елисейский дворец.

Пятой к финишной прямой первого президентского забега пришла Валери Пекресс (5 процентов), представлявшая правоцентристскую партию "Республиканцы".

Явка избирателей превысила 70 процентов. В соответствии с французскими законами как в субботу, так и в воскресенье, было установлено правило предвыборной тишины. Кандидатам запретили устраивать митинги, выступать в СМИ, а их сторонникам агитировать любым образом. За нарушение - штраф в 3 750 евро. Аналогичное положение распространялось и на социальные службы. Вплоть до 20.00 любые опросы по выборной тематике находились под тотальным эмбарго. Гражданам, которые решились бы пренебречь этим правилом, грозил штраф - до 75 тысяч евро, ну а газетам или радиостанциям - в 5 раз больше.

Второй тур выборов состоится 24 апреля. В нем примут участие Эмманюэль Макрон и Марин Ле Пен.

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