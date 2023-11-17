Максат Турлубаев возглавил Бюро национальной статистики

Максат Турлубаев назначен руководителем Бюро национальной статистики, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК

Фото: пресс-служба Бюро нацстатистики

Распоряжением главы государства Турлубаев Максат Кайратович назначен руководителем Бюро национальной статистики агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан.

Максат Турлубаев родился в 1987 году.

В 2008 году окончил КИМЭП (бакалавр экономики), в 2013 году – Сеульский национальный университет (магистр государственного управления).

Является членом Президентского молодежного кадрового резерва.

В 2008-2011 годы – эксперт, главный эксперт департамента инвестиционной политики и планирования министерства экономики и бюджетного планирования РК.

В 2011-2016 годы – главный эксперт, руководитель управления департамента политики управления обязательствами государства и развития финансового сектора министерства экономического развития и торговли РК.

В 2016-2020 годы – руководитель управления экономики и бюджетного планирования Павлодарской области.

В 2020-2021 годы – руководитель управления финансов Павлодарской области.

В 2021-2022 годы – инспектор секретариата руководителя администрации президента РК.

С июля 2022 года был заместителем руководителя бюро национальной статистики АСПР РК.