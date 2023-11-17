Максат Турлубаев возглавил Бюро национальной статистики

Президент
142
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Максат Турлубаев назначен руководителем Бюро национальной статистики, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК

Фото: пресс-служба Бюро нацстатистики

Распоряжением главы государства Турлубаев Максат Кайратович назначен руководителем Бюро национальной статистики агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан.

Максат Турлубаев родился в 1987 году.

В 2008 году окончил КИМЭП (бакалавр экономики), в 2013 году – Сеульский национальный университет (магистр государственного управления).

Является членом Президентского молодежного кадрового резерва.

В 2008-2011 годы – эксперт, главный эксперт департамента инвестиционной политики и планирования министерства экономики и бюджетного планирования РК.

В 2011-2016 годы – главный эксперт, руководитель управления департамента политики управления обязательствами государства и развития финансового сектора министерства экономического развития и торговли РК.

В 2016-2020 годы – руководитель управления экономики и бюджетного планирования Павлодарской области.

В 2020-2021 годы – руководитель управления финансов Павлодарской области.

В 2021-2022 годы – инспектор секретариата руководителя администрации президента РК.

С июля 2022 года был заместителем руководителя бюро национальной статистики АСПР РК.

#политика #Токаев #назначение #президент #Бюро нацстатистики

Популярное

Все
Даулет Турлыханов – герой своего времени
Певец любви, патриотизма и свободы
Девичья коса – на всю степь краса!
Искусственный интеллект против барса
Самая популярная игра
Нация, разговаривающая на своем языке, никогда не исчезнет
Фантазия – главное оружие артиста
Живет такой парень
Благополучие ауыла – приоритет Президента
Ребятам с нашего двора – большой рахмет!
Заработал – помоги селу!
Земледелец – состояние души
С заботой о людях
Голливудская киностудия снимет фильм в Казахстане
Налог на роскошь обсудили в МНЭ
Молодежная сборная Казахстана одержала первую победу в отборе на Евро-2025
Казахстан - Сан-Марино: где посмотреть онлайн трансляцию матча в Астане
Двойной праздник
Здравствуй, «миллионер»!
От форпоста до областного центра
А началось все с песен Абая
К братьям казахам – с любовью из Якутии
«Сначала шахматы, а потом азбука»
Токаев подписал закон о ратификации соглашения между Казахстаном и ВОЗ
СМИ: достигнуто соглашение об обмене палестинцев в тюрьмах Израиля на 100 заложников ХАМАС
Глава МИД Израиля пообещал помочь с эвакуацией казахстанцев из Газы
Как повлияет на казахстанский бизнес безвизовый режим с Китаем
Касым-Жомарт Токаев провёл заседание Совета безопасности
Кубок Билли Джин Кинг: Юлия Путинцева обыграла Тамару Зиданшек
Фейковые вакансии рассылают мошенники казахстанцам в WhatsApp
Токаев направил поздравительную телеграмму главе Польши
Карантин по сибирской язве сняли в посёлке Топар
Газопровод построят от Актюбинской области до Костаная
Причину пожара в "Семей-Орманы" назвала генпрокуратура
Первая группа туристов из Казахстана прибыла в Китай по безвизовому режиму
Количество кибератак в РК увеличилось на 56%
Воевавший в Сирии боевик сдался властям Казахстана
Работать не врозь, а вместе
Женская сборная Казахстана по теннису обыграла Словению на ЧМ
Безвизовый режим с Китаем вступил в силу в Казахстане
Президент России: Наше стратегическое партнерство устремлено в будущее, проверено временем и развивается по восходящей
Тайну торгайских геоглифов разгадали костанайские ученые
Те, кто стоял у истоков
Мохамед Салах установил рекорд в еврокубках
Сбылась вековая мечта
Ковры на гаражах и заборах. Креатив от Даны Бектаевой
Ерлан Карин встретился с Михаилом Швыдким
«Во всем мне хочется дойти до самой сути…»
Талгат Ластаев назначен вице-министром транспорта РК
Шымкентский «Ордабасы» впервые стал чемпионом Казахстана
Один день из жизни страны
Сколько этносов проживает в Казахстане
«Плохиш» казахского кино
В Казахстане посчитали население
Алматы скоро сможет принять до миллиона иностранных туристов
TURAN: Международный Союз ветеранов тюркских государств создали в Алматы
Общайтесь и не стесняйтесь!
Казахстан предоставит палестинскому народу помощь в 1 млн долларов
Приоритеты председательства Казахстана в ОТГ обозначил Токаев
Подвиг снайпера Курбатовой

Читайте также

О прорывной разработке казахстанских ученых рассказали Тока…
Айдос Рысбаев назначен вице-министром внутренних дел РК
Президент подписал закон о выплатах детям из Нацфонда
Токаев поздравил казахстанцев с рождением 20-миллионного жи…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]