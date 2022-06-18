Фото: polisia.kz
Происшествия , Видеогалерея
"Мальчик 3 часа избивал девочку в детском центре развития": возбуждено уголовное дело

В полиции Нур-Султана отреагировали на видео, где мальчик избивает девочку на глазах у воспитателя в детском центре развития, передает Kazpravda.kz со ссылкой на astanatv.kz.

Инцидент, зафиксированный камерами видеонаблюдения, шокировал пользователей Сети. В младшей группе столичного детского центра развития воспитанник избивал и таскал девочку по полу. Сообщается, что издевательства малышка терпела три часа. Однако воспитатели предпочли не вмешиваться, назвав это «просто конфликтом».

В полиции заявили, что начали расследование.

«По факту неправомерных действий воспитателя детского центра развития управлением полиции районе Алматы начато досудебное расследование по статье 140 УК РК «Неисполнение обязанности по воспитанию несовершеннолетнего». Малолетнему ребенку назначена судебно-медицинская экспертиза, проводится следствие», – сообщила руководитель пресс-службы Департамента полиции Нур-Султана Эльмира Шауленова.

 

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