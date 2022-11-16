Мальчик-батыр родился в Астане

В стенах акушерского блока городской многопрофильной больницы №2 в Астане родился мальчик-батыр весом 5 075 граммов и ростом 58 сантиметров, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата столицы.

«Пациентка поступила в отделение патологии беременных – на 41-ой неделе беременности начались схватки. Далее переведена в родовое отделение. План родов был консервативно-выжидательный, учитывая ее акушерский анамнез… Роды прошли естественным путем. У Дианы это третьи роды, предыдущие дети тоже были крупными 4500, 4600 граммов. Мама и малыш чувствуют себя хорошо, готовятся к выписке», – рассказала акушер-гинеколог Динара Издибаева.

«Выражаю огромную благодарность врачам акушерского блока. Благодаря их работе, всё прошло хорошо. Чему я очень рада и довольна. Побольше таких профессионалов, процветания. Благодарю, спасибо большое врачам!» – поблагодарила Диана.

По словам врачей, нормой веса новорожденного считается: для мальчиков 3 400-3 500 граммов при росте 44,2-55,66 сантиметра, для девочек – 3 200-3 400 граммов при росте 43,6-54,7 сантиметра. Средней нормой считается вес ребенка при рождении от 2 500 до 4 500 граммов.