Малокомплектные школы построят в селах области Абай

В Комплексный план социально-экономического развития области Абай включено строительство шести малокомп­лектных школ на 510 ученических мест. Две из них построят в Урджарском районе – на 100 мест в селе Малак и на 80 в селе Сагат. Также две школы на 100 мест каждая будут открыты в Жарминском районе – в селах Новотаубинка и Кентерлау. Средняя школа на 50 мест появится в селе Белокаменка Бескарагайского района и на 80 мест – в селе Коктубек района Аксуат.

В настоящее время ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Абай» разрабатывает проектно-сметную документацию.