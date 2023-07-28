Малокомплектные школы построят в селах области Абай Общество 28 июля 2023 г. 1:30 6 Флора Левина По информации пресс-службы акима области, это поможет решить проблему дефицита ученических мест в регионе, а также будет способствовать развитию сельских территорий. В Комплексный план социально-экономического развития области Абай включено строительство шести малокомплектных школ на 510 ученических мест. Две из них построят в Урджарском районе – на 100 мест в селе Малак и на 80 в селе Сагат. Также две школы на 100 мест каждая будут открыты в Жарминском районе – в селах Новотаубинка и Кентерлау. Средняя школа на 50 мест появится в селе Белокаменка Бескарагайского района и на 80 мест – в селе Коктубек района Аксуат. В настоящее время ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Абай» разрабатывает проектно-сметную документацию. #село #область Абай #строительство #школы