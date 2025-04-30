Фото: visitmangystau.kz

В рамках международной выставки «Туризм и Путешествия» в Алматы подписан меморандум о сотрудничестве между АО «СПК «Каспий» и Казахстанской ассоциацией кемпингового туризма и караванинга, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Центр общественных коммуникаций

Соглашение направлено на создание в регионе современной инфраструктуры для автотуризма, развитие кемпингов и продвижение Мангистау как комфортного, экологичного и доступного направления для самостоятельных путешественников.

— Караванинг — это свободная форма отдыха, позволяющая путешествовать с комфортом и при этом быть ближе к природе. В условиях Мангистау с его уникальными ландшафтами это особенно актуально, — отметила директор департамента стратегии, аналитики и туризма АО «СПК «Каспий» Адина Казтаева.

Караванинг представляет собой формат туризма с использованием домов на колесах, автокемперов или прицепов. Такой способ путешествий позволяет останавливаться в удалённых и живописных местах, открывая туристам неизведанные уголки региона.

По словам представителей Ассоциации, природные и климатические условия Мангистау идеально подходят для развития караванинга. Уже в ближайшее время стороны планируют приступить к реализации первых совместных проектов.