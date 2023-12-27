Мангистауская область в 2023 году. Перспективные проекты общемирового масштаба

Экономика
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

Мангистауская область в ближайшем будущем планирует стать одним из крупных производителей «зеленого» водорода в мире, что позволит Казахстану значительно усилить развитие альтернативной энергетики. В уходящем 2023 году предпринят ряд мер, способствующих эффективному выполнению стоящих задач и реализации масштабного проекта. Подробнее об этом, а также об основных показателях развития Мангистауской области в 2023 году в очередном материале Ortcom.kz, подготовленном в рамках совместного проекта СЦК и регионов страны по итогам года.

Фото: ortcom.kz

Инвестиции - двигатель экономического роста Мангистауской области   

Для придания нового импульса устойчивому развитию экономики важным является повышение инвестиционной привлекательности региона. Работа в этом направлении идет полным ходом. За последние пять лет в Мангистау было привлечено более 3 триллионов тенге инвестиций. По итогам 11 месяцев этого года в основной капитал привлечено 976 миллиардов тенге, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года больше на 44%.

С начала 2023 года в регионе в различных секторах экономики запущено 15 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций более 20 миллиардов тенге. Среди них – мясоперерабатывающий комбинат, производство металлопроката, специального оборудования и техники, железобетона, антифриза и т.д.

Одним из важнейших проектов будущего является строительство завода по производству «зеленого» водорода в Мангистауской области. Проект реализуется немецко-шведской компанией «Svevind Energy GmbH». Соглашение об инвестициях было подписано в прошлом году, а в этом году уже запустили пробное бурение, что знаменует собой новый этап развития проекта – получение данных для точного анализа подземных пород и проработки последующих этапов. В ходе реализации проекта планируется построить опреснительный завод, солнечные и ветровые станции общей мощностью 40 ГВт, завод по производству 2 миллионов тонн «зеленого» водорода. Срок реализации проекта – 2023-2032 годы. По оценкам экспертов, это будет один из крупнейших проектов по производству «зеленого» водорода такого масштаба в мире.

Обеспечение водой и газом – приоритетные направления работы

Модернизация систем водоснабжения – одна из важнейших задач, стоящих сегодня перед властями региона. Уровень износа ключевых механизмов жизнеобеспечивающего предприятия «МАЭК» достигает 81%.

По поручению Главы государства разработана программа модернизации предприятия, которая предусматривает строительство и модернизацию опреснительных, парогазовых установок и турбоагрегатов. В текущем году за счет собственных средств предприятия ведется капитальный ремонт турбоагрегатов, котлоагрегатов и вспомогательного оборудования. Из резерва акимата Мангистауской области выделено 2,6 миллиарда тенге на замену наиболее изношенного оборудования. Еще 4,9 миллиарда тенге - на закуп нового оборудования и комплектующих выделено из резерва Правительства РК.

Также в этом году начаты работы по строительству опреснительных установок на 5 тысяч кубометров в сутки в городе Форт-Шевченко, в районе Кендерли - на 50 тысяч кубометров в сутки.

В Мангистауской области отмечается самое высокое потребление природного газа по Казахстану. По поручению Президента страны в октябре этого года был дан старт подаче газа по второй нитке магистрального газопровода «Бейнеу-Жанаозен» протяженностью 308 километров. Её строительство осуществлялось в рамках Комплексного плана социально-экономического развития региона на 2021-2025 годы. Пропускная способность второй нитки газопровода составляет 5,9 миллиарда кубометра в год. Важно и то, что при строительстве были привлечены оборудование и материалы отечественных товаропроизводителей.

Ранее газопровод «Окарем-Бейнеу» по этому маршруту обеспечивал прокачку чуть более 3 миллиардов кубометров. Теперь же общая пропускная способность двух газопроводов достигнет порядка 9 миллиардов кубометров в год, что в полной мере покрывает потребности региона.

Новые школы, медицинские объекты: как развивается социальная сфера Мангистау

Приоритетными остаются вопросы образования, здравоохранения, социальной сферы.

Так, в рамках проекта «Комфортная школа» в области на 2025 год запланировано строительство 21 школы на 44 тысячи мест в 2 смены (в 2024 году – 13 школ, в 2025 году – 8 школ). По 13 школам уже заключены контракты с подрядными организациями и начаты строительные работы.

А для развития сферы высшего образования в регионе открылся Казахско-Немецкий институт устойчивой инженерии. Новое учебное заведение создано во исполнение поручения Главы государства Касым-Жомарта Токаева по открытию в республике филиалов ведущих зарубежных вузов и формированию нового поколения инженеров промышленности. Проект реализуется на базе Каспийского государственного университета технологий и инжиниринга имени Ш.Есенова. В этом году в институте запущены две образовательные программы: «Энергетический и экологический инжиниринг» и «Логистика». Они направлены на подготовку специалистов для производства «зеленого» водорода в Мангистауской области и развитие логистики для транспортного коридора из Китая в Европу через Каспийское море. В будущем образовательная программа будет расширена до 8 программ бакалавриата и 6 программ магистратуры.

Что касается медицины, то ежегодно обновляется материально-техническая база объектов здравоохранения. В том числе, осуществляется оснащение районов санитарным транспортом. На сегодняшний день показатель оснащенности лечебных учреждений составил 92%.

Во втором по величине городе полуострова – Жанаозене в текущем году завершено строительство врачебной амбулатории на 50 посещений. Это стало хорошим подарком жителям к 55-летию города.

В рамках Комплексного плана развития области продолжается строительство центральной больницы на 150 коек в Мунайлинском районе. На сегодня объект готов на 45%. В рамках же программы «Ауыл - Ел бесігі» начато строительство врачебной амбулатории в селе Кендерли г. Жанаозен.

Одной из основных проблем отрасли является дефицит кадров, который на сегодняшний день составляет 206 специалистов. Для решения проблемы в 2022- 2023 годах выделено 350 грантов акима области.

В социальной сфере еще одна задача местных властей - трудоустройство граждан. С начала года в рамках региональной карты создания рабочих мест трудоустроено 34 089 человек, из них 71,2% - постоянные рабочие места. В рамках поручения Главы государства по созданию 100 рабочих мест на каждые 10 тысяч жителей в новых субъектах частного предпринимательства создано 14 192 рабочих места. В региональном проекте «Жумыс жасаймын» участвует 61 учреждение, трудоустроены 1 238 жителей. В крупных нефтедобывающих предприятиях региона и их подрядных организациях трудоустроено 2 005 местных жителей.

Сельское хозяйство

Несмотря на непростые климатические условия, в регионе развивают сельское хозяйство.

В этом году за 10 месяцев реализовано 4 проекта. В следующем году в регионе запланировано 5 проектов, в том числе по строительству теплиц и продовольственных складов.

В Каракиянском районе реализуется пилотный проект по выращиванию оливковых деревьев. Высажено 2 тысячи саженцев. Если это даст положительный результат, высадят деревья на площади в 10 тысяч гектаров и займутся производством масла.

В целом же на поддержку АПК в текущем году выделено 2,9 миллиарда тенге, в том числе на развитие животноводства направлено 1,7 миллиарда тенге. Выплачено 1,5 миллиарда тенге на субсидирования кормов 730 сельхозпредприятиям.

В рамках программы «Ауыл аманаты» выделено 1,2 миллиарда тенге. Одобрено 165 проектов, в том числе в животноводстве – 111, растениеводстве – 6, в других отраслях – 48.

Транспорт и логистика

Чтобы в полной мере использовать свой транспортно-логистический потенциал Мангистауская область работает в нескольких направлениях: расширении портов Актау, Курык, контейнерных перевозок, оснащения необходимой материально-технической базой.

В ноябре текущего года состоялась торжественная церемония приписки танкеров «Taraz» и «Liwa» к порту Актау. Танкеры будут задействованы в перевозках казахстанской нефти по Каспийскому морю. Это очередной шаг в развитии Транскаспийского маршрута.

В этом году на автомобильной дороге протяженностью 250 километров реализуется 15 проектов. В настоящее время разрабатывается технико-экономическое обоснование строительства дороги Бейнеу-Шалкар.

Значительные изменения в этом году произошли и в сфере общественного транспорта. В области появились автобусы нового поколения, работающие на метане. Использование газомоторных двигателей в новых автобусах способствует уменьшению вредных выбросов и рациональному использованию бюджетных средств.

Культура и спорт

В Мангистауской области уделяется пристальное внимание развитию культуры и спорта. Примечательно то, что местные власти стремятся обеспечить доступ к культурно-оздоровительным объектам жителям сельской местности и самых отдаленных населенных пунктов. К примеру, в Каракиянском районе открылся новый культурно-досуговый комплекс, где имеются книгохранилище, читальный зал, музей, залы для старейшин, рисования и домбристов, кружок актерского мастерства, танцевальный зал. Также открылся районный историко-краеведческий музей. В Тупкараганском районе введен в эксплуатацию новый Дом культуры на 500 мест. В Бейнеуском районе открылась новая детско-юношеская спортивная школа. И таких примеров в регионе немало.

Таким образом, показатели развития Мангистауской области свидетельствуют о том, что регион успешно реализует свой потенциал, в том числе транспортно-логистический. Чтобы и дальше идти в ногу со временем, важно не сбавлять темпы, открывать новые производства и обеспечивать людей работой. И эти направления в числе приоритетных в регионе.

 

#регионы #развитие #Мангистауская область #итоги года

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