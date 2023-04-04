Марат Карабаев назначен министром индустрии и инфраструктурного развития РК

Указы и распоряжения, Кадровые назначения
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Эту должность он занимает с января этого года.

Фото пресс-службы премьер-министра РК

Глава государства подписал указ о назначении Карабаева Марата Каримжановича министром индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Марат Карабаев работал с января по август 2011 года стажером, экспертом Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства РК.

С августа 2011 года по март 2013 года – эксперт, главный эксперт Департамента технологий и энергосбережения Министерстве индустрии и новых технологий РК.

С марта по ноябрь 2013 года – руководитель Управления транзитной политики Департамента транзитной и транспортной логистики Министерства транспорта и коммуникаций РК.

С ноября 2013 года по июнь 2014 года – советник председателя правления ТОО «Региональный инвестиционный центр «Максимум» при акимате ЮКО.

С июня 2014 по октябрь 2015 годы – заместитель руководителя Управления предпринимательства, индустриально-инновационного развития и туризма Южно-Казахстанской области.

С ноября 2015 по март 2017 годы – руководитель Управления предпринимательства, индустриально-инновационного развития и туризма Южно-Казахстанской области.

С мая 2018 по июль 2020 года – директор Департамента развития оборонно-промышленного комплекса Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, в июне 2019 года функции Департамента переданы от Министерства цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности.

С июля 2020 года по июль 2021 года – председатель Комитета индустриального развития МИИР РК.

С июля 2021 года по январь 2023 года – вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.

С января 2023 года – министр индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.

 

 

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