Marca опубликовала символическую сборную группового этапа ЧМ-2026

Там не оказалось Винисиуса и Холанда

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Испанская спортивная газета Marca составило символическую сборную по итогам группового этапа чемпионата мира 2026 года на основе результатов футболистов за проведённые матчи, сообщает Kazpravda.kz

Примечательно, что ряд футболистов, входящих в число лучших бомбардиров турнира, не попали в символическую сборную. Это норвежский форвард Эрлинг Холанд, бразильский вингер Винисиус Жуниор и французский нападающий Усман Дембеле.

Вратарь: Мостафа Шобейр (Египет).

Защитники: Габриэл Магальяйнс (Бразилия), Эмерик Лапорт (Испания) и Ян Паул ван Хекке (Нидерланды).

Полузащитники: Гранит Джака (Швейцария), Родри (Испания), Педри (Испания) и Ли Кан Ин (Южная Корея).

Нападающие: Килиан Мбаппе (Франция), Гарри Кейн (Англия) и Лионель Месси (Аргентина).