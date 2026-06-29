Marca опубликовала символическую сборную группового этапа ЧМ-2026

ЧМ-2026

Там не оказалось Винисиуса и Холанда

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

Испанская спортивная газета Marca составило символическую сборную по итогам группового этапа чемпионата мира 2026 года на основе результатов футболистов за проведённые матчи, сообщает Kazpravda.kz

Примечательно, что ряд футболистов, входящих в число лучших бомбардиров турнира, не попали в символическую сборную. Это норвежский форвард Эрлинг Холанд, бразильский вингер Винисиус Жуниор и французский нападающий Усман Дембеле.

Вратарь: Мостафа Шобейр (Египет).

Защитники: Габриэл Магальяйнс (Бразилия), Эмерик Лапорт (Испания) и Ян Паул ван Хекке (Нидерланды).

Полузащитники: Гранит Джака (Швейцария), Родри (Испания), Педри (Испания) и Ли Кан Ин (Южная Корея).

Нападающие: Килиан Мбаппе (Франция), Гарри Кейн (Англия) и Лионель Месси (Аргентина).

#футбол #ЧМ #список #сборная

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