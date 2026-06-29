Marca опубликовала символическую сборную группового этапа ЧМ-2026

Там не оказалось Винисиуса и Холанда
Испанская спортивная газета Marca составило символическую сборную по итогам группового этапа чемпионата мира 2026 года на основе результатов футболистов за проведённые матчи, сообщает Kazpravda.kz
Примечательно, что ряд футболистов, входящих в число лучших бомбардиров турнира, не попали в символическую сборную. Это норвежский форвард Эрлинг Холанд, бразильский вингер Винисиус Жуниор и французский нападающий Усман Дембеле.
Вратарь: Мостафа Шобейр (Египет).
Защитники: Габриэл Магальяйнс (Бразилия), Эмерик Лапорт (Испания) и Ян Паул ван Хекке (Нидерланды).
Полузащитники: Гранит Джака (Швейцария), Родри (Испания), Педри (Испания) и Ли Кан Ин (Южная Корея).
Нападающие: Килиан Мбаппе (Франция), Гарри Кейн (Англия) и Лионель Месси (Аргентина).