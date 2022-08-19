Маршрут туристический – вопрос риторический

Долгие часы на автомобиле, не знающем рессор, скачущем белкой по местам, где вместо дорог – направления. Без возможности не то что душ принять – даже в туалет сходить по-человечески. Бегом в редкое придорожное строение, принять позу «орел, облепленный мухами», и обратно в авто, где ты с горсткой таких же «везучих» будешь биться до синяков о железные внутренности старого УАЗика.

Это не постапокалиптический триллер и не страшная сказка о нелегальных мигрантах. Это туристы добираются до природных сокровищ Казахстана.

Чиновников в высоких кабинетах, рассуждающих о необходимости развития туризма, можно понять и даже нужно. Весь мир знает примеры стран, построивших успешную и сильную экономику, в которой большую долю занимает туристическая отрасль. И речь не о Мальдивах, где за счет туризма формируется более 85% ВВП, или о Багамах, где этот показатель превышает 70%. И даже не о Греции, где туризм приносит более 20% ВВП. С ними как раз все понятно – острова, пляжи, моря-океаны.

Оказывается, не обязательно купать гостей в море и раскладывать по шезлонгам на жарком солнце. Например, мощная туристическая отрасль генерирует 15% всего денежного потока в государственную казну Австрии. А эта страна вообще не имеет выхода к морю и находится в центральной части Европы. Но памятники истории, архитектуры и восхитительные пейзажи привлекают огромные потоки туристов.

Люди едут за красотой, интерес­ными историями, уникальными формами, созданными человеком и природой. Казахстанцам впору, как в известной песне, воскликнуть: «Их есть у меня!». Наши памятники и археологические находки изумляют ученых, раскрывая тайны истории Великой степи и задавая мировому научному сообществу новые загадки. А пейзажи у нас – Голливуд обзавидуется. И горы, и леса, и степи, и пустыни, и морское побережье Каспия. Так в чем проб­лема? Где наши денежные потоки и проценты ВВП от туризма?

Видимо, все эти бонусы до нас так и не добрались, застряли где-то по дороге, что неудивительно. Ведь урочище Бозжыра, «марсианские» ландшафты Мангистау, сказочные озера Кольсая и Каинды или пещеру Унгуртас в Алматинской области, как и большинство наших уникальных мест, даже с большим оптимизмом нельзя назвать доступными для туристов. Чиновникам из высоких кабинетов стоило бы иногда прокатиться до дивных красот природы, а потом уже, подлечив ушибы и укусы насекомых, составлять государственные программы и давать обещания.

Отдельная графа – расценки на отели вблизи природных заповедников и исторических памятников, а точнее – соотношение цены и качества услуг. О том, что в Бурабае номер в затрапезной гостинице со ржавым душем и пыльными шторами стоит как в пятизвездочном отеле на морском побережье в Шарм-эль-Шейхе, не высказывались только ленивые. Наши отели не напрягаются с качеством и не борются за клиента, потому что у них нет конкурентов, а у нас – выбора. Почему все так – вопрос риторический.

Но самое страшное для наших туристических объектов – это не звериные тропы вместо дорог и не гостиничная «обдираловка». Самое страшное – это люди. Те самые внутренние туристы без цели, совести и интеллекта, которые считают обязательным наляпать на стенах уникальной пещеры свой автограф, бросить бутылки и объедки в пустыне, оставить на лесной поляне отходы своей жизнедеятельности и забросить окурок подальше в красивое озеро. Благодаря таким «особям» мысль о том, что к туристическим объектам проложат хорошие дороги и поставят возле них отели с приемлемыми ценами, вызывает не гордость за страну, а хтонический ужас. Это сколько же туда народу поедет, это как же они загадят уникальные природные ландшафты, представить страшно.

Может быть, прежде рассуждений о современной туристической инфраструктуре нам стоит поу­читься культуре и бережному отношению к красотам природы и памятникам истории? Хотя это тоже вопрос риторический.