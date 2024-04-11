Март 2024 года стал самым жарким в истории

Глобальная температура поверхности Земли в марте оказалась на 0,1 градуса Цельсия выше рекордного показателя для этого месяца и на 1,68 градуса выше доиндустриального уровня, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Лента.ру

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Температурный максимум фиксируется десятый месяц подряд, об этом говорится в исследовании климатической службы Евросоюза Copernicus.

Ученые полагают, что череда температурных рекордов связана с феноменом Эль-Ниньо. По их словам, если ситуация не стабилизуется к августу, «мир ступит на неизведанную территорию».

Отмечается, что последние 12 месяцев средняя глобальная температура держится на 1,58 градуса выше доиндустриального уровня. Это превышает цель Парижского соглашения — 1,5 градуса Цельсия. Однако, достичь результата, к которому стремятся страны, еще можно. Шанс признают упущенным, если наблюдающиеся сейчас высокие температуры продержатся на протяжении десятилетия.

Ранее американский метеоролог Джон Бараник спрогнозировал приход феномена Ла-Нинья — противоположного Эль-Ниньо явления, которое характеризуется понижением температуры вод Тихого океана. По его словам, Ла-Нинья начнется осенью.