Маск опроверг информацию об отключении Украины от Starlink

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Он назвал ложью публикацию агентства Reuters, где утверждалось, что США могут лишить Украину доступа к спутниковому интернету, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Дойче Велле

Фото: Nathan Howard/REUTERS

Миллиардер Илон Маск опроверг публикацию агентства Reuters о том, что США могут отключить Украину от доступа к системе спутникового интернета Starlink в случае неудачи переговоров о сделке с природными ресурсами.

«Это неправда. Reuters лжет», - написал Маск в принадлежащей ему соцсети X в субботу, 22 февраля.

Агентство накануне сообщило со ссылкой на источники, что в ходе обсуждения доступа США к ресурсам Украины американская сторона пригрозила Киеву закрыть доступ к системе Starlink компании Маска SpaceX.

В частности, вопрос о Starlink поднимался на переговорах в Киеве 20 февраля между президентом Украины Владимиром Зеленским и спецпредставителем президента США по Украине и России Китом Келлогом. Последний пригрозил «неминуемым отключением работы» Starlink, если не будет подписан договор о редкоземельных металлах, утверждалось в публикации.

#интернет #Украина #Илон Маск #Starlink

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