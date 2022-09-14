Маслихат Нур-Султана обсудит с общественностью вопрос переименования города

Вопрос о переименовании Нур-Султана выносится на рассмотрение публичных слушаний маслихата города. Об этом сообщил столичный акимат со ссылкой на маслихат, передает Kazpravda.

Публичные слушания пройдут 15 сентября в 10:00 часов в онлайн-формате с участием общественности города, депутатов маслихата.

Жители города и все желающие могут принять участие в публичных слушаниях посредством Facebook (официальная страница маслихата столицы).

Все предложения граждан будут озвучены в ходе слушаний, отметили в акимате.