Масштабные преобразования – основа устойчивого развития отрасли

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Самат Бейсембаев
старший корреспондент отдела экономики

Накануне профессионального праздника Министерство водных ресурсов и ирригации объявило о масштабных преобразованиях.

Фото: Министерство водных ресурсов и ирригации РК

Сегодня вода – не просто природный ресурс и основа жизни, а движущая сила экономического развития. И это обязывает отраслевое ведомство выстраивать системный и комплексный подход к управлению водной сферой, опираясь на стратегические документы и внедряя новейшие технологии.

– Послание Президента страны 2023 года «Экономический курс Справедливого Казах­стана» послужило для отрасли отправной точкой в формировании нового подхода к управлению водными ресурсами, – подчерк­нул министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.

В ответ на вызовы времени министерством выработано стратегическое видение развития отрасли. Основные цели и задачи отражены в Концепции развития системы управления водными ресурсами до 2030 года. В ее дополнение разработаны Комплексный план развития водной отрасли до 2028 года и Дорожная карта по водосбережению до 2026 года.

Ключевым шагом в реформировании отрасли стало принятие 9 апреля текущего года нового Водного кодекса. По словам министра, его основная цель – обеспечить безопасное и устойчивое использование воды, способствующее росту экономики, улучшению условий жизни граждан и охране окружающей среды.

В рамках Комплексного плана предусмотрено около 160 мероприятий, исполнение которых находится на особом контроле. Для этого в министерстве внед­рены инструменты проектного управления, действует проект­ный офис, налажено взаимодействие с регионами. Продолжается и институциональная реформа. Реорганизованы два крупных государственных водохозяйственных предприятия.

– Трансформация РГП «Казводхоз», начатая с присоединения Нуринского группового водопровода, сегодня переросла в масштабную программу технического перевооружения, – отметил министр.

На 20 июня текущего года приобретено 439 единиц спецтехники и автотранспорта. До конца года планируется довести это число до 800 единиц на общую сумму около 39 млрд тенге. Внедряются автоматизация бизнес-процессов, система оценки деятельности, оптимизируются непрофильные виды работ.

Одновременно с техническими преобразованиями министерство практикует меры социальной поддержки трудящихся отрасли.

– В прошлом году зарплата водников выросла в среднем на 25%, а с 1 июля нынешнего увеличена еще на 50%, – сообщил Нуржан Нуржигитов.

Это решение затрагивает более 29 тыс. ирригаторов, включая тех, кто занимается снабжением поливной и питьевой водой, а также водоотведением. Отдельное внимание уделено состоянию ключевых объектов водной инфраструктуры. В чис­ле приоритетов – модернизация канала им. К. Сатпаева, критичес­ки важного для Центрального Казахстана. В целях его обновления утверждена соответствую­щая «дорожная карта», начаты закупки техники и строительные работы общей стоимостью около 83 млрд тенге. В рамках системного развития водной сферы воссоздана Национальная гидрогеологическая служба, в регионах образовано 16 специа­лизированных коммунальных предприятий.

– Эти предприятия обслуживают около 800 гидросооружений и уже обеспечили работой свыше тысячи человек, – отметил министр. – В будущем они станут основой эффективного управления коммунальной водохозяйственной инфраструктурой.

На фоне изменений климата особую актуальность приобретает внедрение водосберегающих технологий. По словам министра, водосбережение – уже не просто мера, а веление времени. В связи с этим проведена масштабная работа по субсидированию фермеров: доля возмещения затрат на бурение скважин и установку водосберегающего оборудования увеличена с 50 до 80%, введен дифференцированный размер субсидий на поливную воду, стимулирующий эффективное потребление.

Не забыта и просветительская работа среди населения. Ведется широкая кампания по формированию культуры рационального водопользования.

Существенную роль в экономии воды играет и тарифная политика. Министерству переданы функции тарифного регулятора по поливной воде, введены дифференцированные тарифы на питьевую воду по принципу «меньше потребляешь – меньше платишь».

– Эта мера позволила в прош­лом году в шести ­регионах ежемесячно экономить до 1,6 миллиона кубометров воды, – сообщил глава ведомства.

Для совершенствования аналитической поддержки в министерстве создан Информационно-аналитический центр водных ресурсов. Он занимается не только сбором и обработкой информации, но и разработкой рекомендаций по повышению эффективности ирригационных систем, охране и рациональному использованию воды. В числе осуществляемых в нас­тоящее время цифровых решений – системы TASQYN и TALSIM, а также Национальная информационная система водных ресурсов (НИСВР), четыре модуля которой уже запущены в пилотном режиме.

– В паводковый период 2025 года данные системы доказали свою эффективность, – добавил Нуржан Нуржигитов.

Министерство успешно диверсифицирует источники финансирования. Среди его международных партнеров – Франция, Япония, Испания, Исламский банк развития.

– Благодаря гранту Французского агентства развития в 1,35 миллиона евро мы разрабатываем мастер-план по озеру Балхаш. Дополнительно корпорация «Казахмыс» выделит пять миллионов долларов на сохранение экосистемы данного водоема, – отметил министр.

Кроме того, Япония предос­тавит около 2 млн долларов на проект по борьбе с наводнениями, а Исламский банк развития – 3,5 млн долларов на техническую помощь. Работа с парт­нерами ведется в рамках Координационного совета по развитию водного сектора, созданного в сентябре 2024 года.

На сегодня подписано четыре соглашения и 20 меморандумов с международными партнерами. В общей сложности объем привлеченных и согласованных грантов превышает 12 млн долларов. В рамках масштабного проекта «Развитие климатически устойчивых водных ресурсов. Первый этап» на сумму 1 млрд 153 млн долларов уже осенью текущего года начнутся строительные работы по созданию трех новых и реконструкции двух действую­щих водохранилищ. Также капитальному ремонту с последующей автоматизацией подлежат 96 ирригационных каналов.

Работа министерства направлена на то, чтобы обеспечить Казахстану устойчивое водное будущее, где каждый литр воды используется разумно, а водные ресурсы служат на благо граж­дан и природы.

Проводимая реформа водной отрасли – не просто набор мер, а стратегический поворот в сторону устойчивого и рационального водопользования. Создание современной инфраструктуры, внедрение водосберегающих технологий, социальная поддержка работников и привлечение международных партнеров формируют прочный фундамент для того, чтобы вода в Казахстане перестала быть уязвимым ресурсом и стала надежной опорой для экономики, экологии и благополучия граждан.

#концепция #водное хозяйство #ресурс

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