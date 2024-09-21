Масштабный общегородской субботник стартовал в Астане

Экология
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21 сентября в Астане в рамках экоакции «Таза Қазақстан. Астана – образец чистоты и порядка» и Всемирного дня чистоты (World Cleanup Day) стартовал масштабный общегородской субботник, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Астаны

Участие в нем принимают жители города, трудовые коллективы, сотрудники госорганов, субъекты малого и среднего бизнеса (рынки, торгово-развлекательные центры, кафе, рестораны и другие), волонтеры, депутаты маслихата и неправительственные организации, деятели культуры и спорта, ОСИ (КСК) и другие, сообщает официальный сайт акимата столицы.

В рамках экоакции в Астане проводятся: санитарная очистка города, сетей ливневой и арычной канализации, уборка улиц, тротуаров, внутриквартальных территорий, общественных пространств и дворов и др. Также проходят сезонные агротехнические работы по уходу и высадке зеленых насаждений, уборка прилегающих к объектам торговли территорий, ликвидация несанкционированных свалок и другое.

Жители активно вносят свой вклад в обеспечение чистоты и порядка в столице. Горожане целыми семьями и коллективами вышли на уборку города.

Во время экологической акции в пяти районах будут высажены свыше 2 тыс. зеленых насаждений.

Напомним, вместе с тем в столице запущен новый социальный проект Taza Astana. Проект направлен на создание системной работы по вопросам правопорядка, благоустройства, озеленения, санитарной очистки, чистоты подъездных групп многоквартирных жилых домов, придомовых, внутриквартальных и дворовых территорий.

#Астана #субботник #Таза Казакстан

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