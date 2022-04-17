Пожар охватил более 300 участков в садоводствах города Павлодара. Погиб мужчина, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента по чрезвычайным ситуациям области.
Как сообщили в ведомстве, 15 апреля на садоводствах «Надежда» и «Восточный» города Павлодара произошел пожар. На 13 улицах сгорели 327 участков, из них 94 действующих. Также горела трава на общей площади 60 га.
С места пожара эвакуировали 10 человек.
Пожар тушили руководство и личный состав ДЧС Павлодарской области, служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ областного ДЧС, ПНХЗ, местные исполнительные органы, добровольные противопожарные формирования, воинская часть Национальной гвардии.
В 22:20 часов 15 апреля пожар был потушен.
16 апреля на одном из дачных участков обнаружили обгоревший труп мужчины 1948 года рождения.
Спасатели призвали павлодарцев строго соблюдать правила пожарной безопасности.